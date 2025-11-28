Yıldız Tiyatrosu konserle açıldı! Yıllar sonra padişah marşları seslendirildi
Yıldız Sarayı içerisinde bulunan “Yıldız Tiyatrosu”, yaklaşık iki senelik restorasyonun ardından önceki gece ilk defa kapılarını açarak bir faaliyete ev sahipliği yaptı.
- İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, "Padişah Marşları" konseri icra etti.
- Konser, Sultan Abdülhamid döneminden kalma tarihi bir tiyatroda gerçekleşti.
- Etkinlik, "Millî Saraylar’ın 100. Yılı Uluslararası Sempozyumu" çerçevesinde düzenlendi.
- Tarihi tiyatro, 2023'te başlayan restorasyon çalışmalarının ardından yenilendi.
- Yapının önümüzdeki haftalarda genel ziyarete açılması ve Yıldız Sarayı güzergâhına dahil edilmesi planlanıyor.
MURAT ÖZTEKİN - Bir zamanlar Sultan Abdülhamid’in tiyatro oyunları sahnelettiği yapıda, “Millî Saraylar’ın 100. Yılı Uluslararası Sempozyumu” çerçevesinde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası tarafından “Padişah Marşları” konseri icra edildi. Küçük bir gruba verilen konserde, Osmanlının son devrinden padişahlar için yazılan marşlar seslendirildi.
YAKINDA ZİYARETE AÇILACAK
Yaklaşık 120 kişilik bir grubu ağırlayan tiyatro, 2023’te başlayan restorasyon çerçevesinde tadil edilmişti. Binanın kalemişleri de bir ekip tarafından restore edilmişti. Tarihî tiyatronun önümüzdeki haftalarda genel ziyarete açılarak Yıldız Sarayı içerisindeki güzergâha dâhil edilmesi planlanıyor.
SULTAN’IN LOCASI VARDI
Yıldız Sarayı’nda 1889 yılında inşa edilen tiyatroda daha ziyade yabancı sanatçılar didaktik oyunları sahneliyordu. Bir zamanlar kadın ve erkekler için ayrı kısımların olduğu tiyatro salonunda Sultan II. Abdülhamid’e has bir loca da bulunuyordu.