Saran ile Özbek arasında sürpriz gelişme! Daveti reddetme sebebi ortaya çıktı
Kritik derbi öncesi Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Dursun Özbek'i özel olarak maça davet etti. Özbek ise daveti kibarca reddederken, bu tercihinin sebebi de ortaya çıktı.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, lider Galatasaray ile oynanacak derbiye Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i davet etti; Özbek ise "derbileri izlememe uğuru" gerekçesiyle daveti reddetti.
- Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, lider Galatasaray'ı konuk edecek.
- Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i derbiye özel olarak davet etti.
- Dursun Özbek, "derbileri izlememe uğuru" nedeniyle bu daveti kibarca geri çevirdi.
- Galatasaray yönetimi, Dursun Özbek dışında Kadıköy'deki derbiye tam kadro katılacak.
Süper Lig'in 14'üncü haftasında, 1 Aralık Pazartesi akşamı zirvenin ortağı Fenerbahçe, lider Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi iki cepheden de son dakika haberleri gelirken, başkanlar arasında yaşanan gelişme de basına yansıdı.
HT Spor'un haberine göre; kritik derbi öncesi sarı-lacivertlilerin başkanı Sadettin Saran, Dursun Özbek'i özel olarak derbiye davet etti. Dursun Özbek ise Saran'ın davetini kibarca geri çevirdi.
İddiaya göre Özbek, 'derbileri izlememe uğuru' nedeniyle Saran'ın davetini reddetti.
YÖNETİM ÖZBEK DIŞINDA TAM KADRO
Galatasaray yönetimi, Dursun Özbek dışında Kadıköy'deki derbiye tam kadro gidecek.
