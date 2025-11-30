Kritik derbi öncesi Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Dursun Özbek'i özel olarak maça davet etti. Özbek ise daveti kibarca reddederken, bu tercihinin sebebi de ortaya çıktı.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında, 1 Aralık Pazartesi akşamı zirvenin ortağı Fenerbahçe, lider Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi iki cepheden de son dakika haberleri gelirken, başkanlar arasında yaşanan gelişme de basına yansıdı.

HT Spor'un haberine göre; kritik derbi öncesi sarı-lacivertlilerin başkanı Sadettin Saran, Dursun Özbek'i özel olarak derbiye davet etti. Dursun Özbek ise Saran'ın davetini kibarca geri çevirdi.

İddiaya göre Özbek, 'derbileri izlememe uğuru' nedeniyle Saran'ın davetini reddetti.

YÖNETİM ÖZBEK DIŞINDA TAM KADRO

Galatasaray yönetimi, Dursun Özbek dışında Kadıköy'deki derbiye tam kadro gidecek.

Editör:SİNEM ERYILMAZ

