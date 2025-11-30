İhlas Haber Ajansı
Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval'ın eşi silahla yaralandı
Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval'ın eşinin temizlik yaptığı sırada silahın ateş alarak yaralandığı iddia edildi. Nesibe Kırçuval'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Rize'nin Çayeli Kaymakamı'nın eşi Nesibe Kırçuval, evde silah temizlerken silahın ateş alması sonucu karnından yaralandı ancak hayati tehlikesi bulunmuyor.
- Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval'ın eşi Nesibe Kırçuval yaralandı.
- Olay, evde silah temizliği sırasında silahın ateş almasıyla meydana geldi.
- Kırçuval, karın boşluğundan yaralandı.
- Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
- Hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Rize'nin Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval'ın eşi Nesibe Kırçuval'ın (33) evde silah temizliği yapıldığı sırada silahın ateş alması sonucu yaralandığı kaydedildi.
Karın boşluğundan yaralandığı öğrenilen Nesibe Kırçuval, kaldırıldığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kırçuval'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
