Anne babaya bakmamanın da cezası var! Hem hapis hem nafaka...
Türkiye’de yaşlı nüfusun artışıyla birlikte yalnızlık sorunları ve aile içi sorumluluklar tekrar gündeme geldi. Yasalar, anne babaya bakmayan çocukları cezai sorumlulukla karşı karşıya bırakabiliyor.
- Türkiye'de yaklaşık 9 milyon yaşlı vatandaşın yalnızlık sorunları, çocukların ailelerine karşı bakım sorumluluğunu tekrar gündeme taşıdı.
- Avukat Melis Ektirici Yılmaz'a göre, çocukların ailelerine karşı bakım yükümlülüğü bulunmaktadır.
- Bakım yükümlülüğünü yerine getirmeyen çocuklar hakkında, aile mahkemesine nafaka talebiyle başvurulabilir ve Türk Ceza Kanunu'nun 233. maddesi gereğince şikayet üzerine bir yıla kadar hapis cezası uygulanabilir.
- Vatandaşlar arasında yaşlı bakımının yasal mı, vicdani mi olduğu ve çocukların bu konudaki zorunluluğu üzerine farklı görüşler bulunmaktadır.
Türkiye’de yaşlı nüfusun artışı ve yalnızlık sorunları, aile içi sorumlulukları tekrar gündeme taşıdı. Yaklaşık 9 milyon yaşlı vatandaşın bulunduğu ülkemizde, kimi anne babalar çocuklarının yanında huzur içinde yaşarken, bazıları kimsesizliğe mahkum olabiliyor.
HAPİS CEZASI VAR!
Show Haber'e konuşan Avukat Melis Ektirici Yılmaz, çocukların ailelerine karşı bakım yükümlülüğü bulunduğunu belirterek, “Ailesine karşı gerekli desteği sağlamazsa anne veya baba aile mahkemesine başvurarak çocuğunun kendisine nafaka ödemesi talebinde bulunabilir. Türk Ceza Kanunu’nun 233. maddesi gereğince, ailesinin şikayeti üzerine bir yıla kadar hapis cezası söz konusu olabilir” dedi.
15 yaşındaki çocuktan kaybolduğu günden beri tek bir iz yok! Yetkililer 'o' ihtimalin üzerinde duruyor
VATANDAŞLAR NE DİYOR?
Vatandaşlardan bazıları yaşlı bakımının sadece yasal yükümlülükten ibaret olmadığını, aynı zamanda vicdani bir sorumluluk olduğunu vurgularken bazıları ise çocukların bakma yükümlülüğünün olmadığını söylüyor:
Muhammed Kendirci vakası hâlâ gündemdeyken... Makatına hava basılan işçi hastaneye kaldırıldı
- “İyi bir çocuk yetiştirdikse anne babaya bakacaktır ve o çocuğu bize bakması için dünyaya getirmiyoruz.”
- “Zorunlu olarak bir çocuk anne babaya bakıyorsa zaten isteyerek bakmayacaktır. Sadece ceza yemeyeyim diye bakan bir insan zaten eziyetle bakar.”
- “Geldiğimiz zaman öyle bir zaman oldu ki şimdi anneler babalar huzur evlerinde, kediler, köpekler evlerde.”
- “Çocuklar bize bakmak zorunda değil. Hiç kimsenin bir mecburiyeti yok.”
- “Bu dünya yani etme bulma dünyası. Biz de yaşlanacağız.”