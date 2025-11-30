Konya’da 15 yaşındaki Berk İvacık'tan 96 saattir hiçbir iz yok. Bayraktar TB2’den su altı ekiplerine kadar yüzlerce personelle sürdürülen aramada "Berk bir yerde saklanıyor olabilir" ihtimali yoğunlaştı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki Berk İvacık’tan hâlâ haber alınamıyor. Üzümlü Mahallesi’nde ailesiyle yaşayan ve MESEM öğrencisi olan Berk için başlatılan arama çalışmaları 4. gününe girdi.

26 Kasım sabahı işe gitmek için evden çıkan genç, gün bitmesine rağmen dönmeyince ailesi endişeyle jandarmaya başvurdu.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 96 saattir bölgede iz sürüyor.

15 yaşındaki çocuktan kaybolduğu günden beri tek bir iz yok! Yetkililer 'o' ihtimalin üzerinde duruyor

BAYRAKTAR TB2 İHA DA SAHADA

Jandarma, AFAD, İHH ekipleri, komando timleri, su altı polisleri, iz takip köpekleri ve yüzlerce gönüllü, bölgeyi karış karış tarıyor. Çalışmalara Bayraktar TB2 İHA da havadan destek vererek görüntüleme yapıyor.

Kırsal ve ormanlık alanların yanı sıra gölet çevresi, dere yatakları, çoban evleri, su kuyuları ve zorlu arazi koşulları özel ekiplerle taranırken, gece görüşlü termal dronlar da aramalarda kullanılıyor. Gölet bölgesinde su altı ekipleri dalış yapıyor.

EKİPLER İHBARIN GELDİĞİ NOKTADA

Sabah saatlerinde Beyşehir ilçe merkezinde Yeşilyurt bölgesindeki BSA kanal çevresinde kayıp çocuğun eşkaline benzer bir kişinin görüldüğünün ihbar edilmesi üzerine bölgeye intikal eden jandarma ekiplerinin yanı sıra çalışmalara polisler de katıldı.

İhbarın yapıldığı bölgede dron kaldıran ekipler, BSA kanalı ve çevresinden görüntü almaya çalışırken, çevredeki bahçe evlerinin güvenlik kamera görüntüleri de incelemeye alındı. Ancak, Berk'ten Beyşehir ilçe merkezinde de bir iz bulunamadı.

BİR YERDE Mİ SAKLANIYOR?

Yetkililer, Berk’in hayatta olduğuna dair umutlarını koruyor. Ailesiyle kaybolduğu andan bu yana hiçbir iletişim kurmaması ise endişeyi artırırken, ekipler Berk’in bir yerde saklanma ihtimali üzerinde de duruyor.

Ekipler, arama çalışmaları esnasında gelen tüm ihbarları da değerlendiriyor.

