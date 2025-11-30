Muhammed Kendirci vakası hâlâ gündemdeyken... Makatına hava basılan işçi hastaneye kaldırıldı
Bolu'da bir işçi, 'şaka' iddiasıyla kompresörle arkadaşının makatına hava basıncı uyguladı. İşçi, kalın bağırsağında yırtıkla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli tutuklandı.
- Bolu'da, bir enerji santralinde çalışan bir işçi, mesai arkadaşına "şaka" amacıyla kompresörle makatından hava bastı.
- Olay sonucu fenalaşan Ö.K.'nin kalın bağırsağında yırtık tespit edildi ve başarılı bir operasyon geçirdi.
- Mağdurun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
- Olayı gerçekleştiren işçi gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Türkiye günlerce makatına kompresörle basınçlı hava uygulanması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'yi konuşurken benzer bir vaka bu defa Bolu'da yaşandı.
Göynük'te 5 gün önce bir enerji santralinde yaşanan olayda, santralde çalışan bir işçi, birlikte çalıştığı Ö.K.’ye iddiaya göre "şaka" yapmak amacıyla kompresörle makatından hava bastı.
KENDİ İMKANLARIYLA HASTANEYE GİTTİ
Olayın ardından fenalaşan Ö.K., kendi imkanlarıyla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldi. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Ö.K.’nin hastanede yapılan kontrolde kalın bağırsağında yırtık tespit edildi.
Başarılı bir operasyon geçiren işçinin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Jandarma ekipleri, olayı gerçekleştiren işçiyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.