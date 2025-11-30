Bolu'da bir işçi, 'şaka' iddiasıyla kompresörle arkadaşının makatına hava basıncı uyguladı. İşçi, kalın bağırsağında yırtıkla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli tutuklandı.

Türkiye günlerce makatına kompresörle basınçlı hava uygulanması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'yi konuşurken benzer bir vaka bu defa Bolu'da yaşandı.

Göynük'te 5 gün önce bir enerji santralinde yaşanan olayda, santralde çalışan bir işçi, birlikte çalıştığı Ö.K.’ye iddiaya göre "şaka" yapmak amacıyla kompresörle makatından hava bastı.

KENDİ İMKANLARIYLA HASTANEYE GİTTİ

Olayın ardından fenalaşan Ö.K., kendi imkanlarıyla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldi. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Ö.K.’nin hastanede yapılan kontrolde kalın bağırsağında yırtık tespit edildi.

Başarılı bir operasyon geçiren işçinin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri, olayı gerçekleştiren işçiyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör:ÇAĞLA ÇAĞLAR

