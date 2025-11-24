İhlas Haber Ajansı
Makatına hava basılması sonucu hayatını kaybetmişti! Failiyle halay çektiği görüntüler ortaya çıktı
Şanlıurfa'da makatına kompresörle hava basılması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin faili H.A. ile halay çektiği görüntüler ortaya çıktı.
Özetle
Kaydet
Gündem az önce
Şanlıurfa'da bir marangoz atölyesinde, 20 yaşındaki H.A.'nın 15 yaşındaki çırak Muhammed Kendirci'nin makatına kompresörle hava basması sonucu Kendirci hayatını kaybetti.
- Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir marangoz atölyesinde 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin makatına kompresörle hava basıldı.
- Olayın faili, aynı iş yerinde çalışan 20 yaşındaki H.A.'dır.
- İç organları zarar gören Kendirci, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
- Olay öncesinde Kendirci ve fail H.A.'nın atölyede birlikte halay çektikleri görüntüler ortaya çıktı.
14 Kasım günü Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde 20 yaşlarındaki H.A., aynı iş yerinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin makatına kompresörle hava bastı. İç organları zarar gören Kendirci, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
FAİLİYLE HALAY ÇEKMİŞLER
Yaşan olayın ardından Muhammed Kendirci'nin çalıştığı marangoz atölyesinde, faili H.A. ile beraber halay çektiği ve eğlendiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Kendirci'nin olayın faili olan H.A. ile marangoz atölyesinde el ele tutuşup halay çektikleri ve karşılıklı eğlendikleri görüldü.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR