Şanlıurfa'da makatına kompresörle hava basılması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin faili H.A. ile halay çektiği görüntüler ortaya çıktı.

14 Kasım günü Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde 20 yaşlarındaki H.A., aynı iş yerinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin makatına kompresörle hava bastı. İç organları zarar gören Kendirci, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

FAİLİYLE HALAY ÇEKMİŞLER

Yaşan olayın ardından Muhammed Kendirci'nin çalıştığı marangoz atölyesinde, faili H.A. ile beraber halay çektiği ve eğlendiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Kendirci'nin olayın faili olan H.A. ile marangoz atölyesinde el ele tutuşup halay çektikleri ve karşılıklı eğlendikleri görüldü.

