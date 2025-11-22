Makatına hava basılarak öldürülmüştü! Muhammed Kendirci’nin ailesi sessizliğini bozdu
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde, marangoz atölyesinde çalışan 15 yaşındaki çırak Muhammed Kendirci’nin ustası tarafından ‘sözde şaka’ amacıyla makatına kompresörle basınçlı hava verilmesi sonucu iç organları zarar gördü. Genç çırak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, acılı aileden ilk açıklama geldi.
Şanlıurfa’da, makatına kompresörle basınçlı hava uygulanması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Muhammed Kendirci’nin ailesi sessizliğini bozdu.
‘ŞAKA’ DİYE MAKATINA KOMPRESÖRLE HAVA VERMİŞ
Feci olay, 14 Kasım'da Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde yaşandı. İddiaya göre, 20 yaşlarında olan Habip A., aynı iş yerinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin makatına kompresörle hava bastı.
İÇ ORGANLARI ZARAR GÖRDÜ
İç organları zarar gören çocuk, tedavi gördüğü Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
ÖNCE SERBEST BIRAKILMIŞTI
Olayın ardından ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan Habip A., Bozova İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak hakkında çıkarılan tutuklama kararı sonrası tekrar gözaltına alınan Habip A., Antep’e kaçmaya çalışırken yakalandı ve sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.
ACILI AİLE ADALET İSTİYOR! İLK AÇIKLAMA…
Yaşanan bu olaydan sonra Kendirci ailesinden günler sonra ilk açıklama geldi. Kendirci ailesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: