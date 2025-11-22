Türkiye Gazetesi
Boluspor - Amed SK maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig'de heyecan dolu maraton kaldığı yerden devam ediyor. Boluspor ile Amedspor SK'nın karşı karşıya geleceği bu kritik mücadele öncesi, maç yayın saati ve muhtemel 11'leri futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor.
Trendyol 1. Lig'deki yükseliş mücadelesi devam ederken, Boluspor ile Amed Sk'nın karşı karşıya geleceği mücadelede detaylar merak konusu oldu.
Yayın saati, kanal bilgisi muhtemel 11'ler ve karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
BOLUSPOR - AMED SK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Boluspor - Amed SK maçı bugün saat 16:00'da oynanacak. Müsabaka Tabii Spor ve beIN Connect'te canlı yayınlanacak.
Bolu temsilcisi, taraftar desteğini arkasına alarak sahasında galibiyete odaklanıyor. Hızlı hücum geçişleri üzerine kurulan oyun planıyla yüksek tempolu bir maç hedefleyen takım, alacağı üç puanla üst sıralardaki iddiasını güçlendirmek istiyor.
