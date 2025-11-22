Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %3,38 primle 10.922’den kapanış yaparken; Kuyaş Yatırım %21,02 primle en çok yükselen hisse oldu. Reeder Teknoloji ise %-19,92 değer kaybı ile en çok düşen hisse olarak öne çıktı. Borsada bu hafta en çok yükselen ve düşen hisseler hangileri? En çok para girişi ve çıkışı hangi hisselerde gerçekleşti? Endeks için beklentiler nasıl? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ / Ö. FARUK BİNGÖL - Piyasalarda pozitif fiyatlamaların gerçekleştiği bir hafta geride kaldı. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta en düşük 10.585 ve en yüksek 11.038 puanı gördü. Haftalık kapanış ise önceki haftaya kıyasla %3,38 yukarıda, 10.922’den gerçekleşti.

Analistler; kasım ayın daha düşük TÜFE tahminlerinin öne çıkması ve aralıkta TCMB’den faiz indirimi beklentilerinin yükselmesi sebebiyle piyasalardaki havanın da pozitife döndüğünü; öte yandan Rusya-Ukrayna arasında ateşkes umutlarının yeniden yükselmesinin de piyasayı desteklediğini aktarıyor. BİST 100’de 11.150 seviyesi kısa vadeli direnç ve 10.800 ise destek olarak gösteriliyor.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında bu hafta en çok yükselen ilk 5 hisse:

KUYAS: 47,56 TL (%21,02)

KOZAL: 40,00 TL (%18,48)

ENERY: 10,99 TL (%15,68)

ECILC: 105,10 TL (%15,24)

KONTR: 30,40 TL (%14,54)

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında bu hafta en çok düşen ilk 5 hisse:

REEDR: 7,88 TL (%-19,92)

KTLEV: 14,30 TL (%-5,80)

CANTE: 2,26 TL (%-5,04)

TUREX: 8,03 TL (%-3,95)

TURSG: 12,38 TL (%-3,58)

PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER

Bu hafta en çok para girişi olan ilk 5 hisse:

Akbank: 501,13 milyon TL

Aselsan: 319,41 milyon TL

Emlak Konut GYO: 232,84 milyon TL

Destek Finans Faktoring: 192,78 milyon TL

Sabancı Holding: 190,00 milyon TL

PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER

Bu hafta en çok para çıkışı olan ilk 5 hisse:

Türk Hava Yolları: -229,12 milyon TL

BİM Birleşik Mağazacılık: -159,27 milyon TL

Kuyaş Yatırım: -136,06 milyon TL

Reeder Teknoloji: -116,88 milyon TL

Vakıfbank: -108,89 milyon TL

BİTCOİN’DE BÜYÜK ŞOK

Küresel piyasalarda haftanın önemli gelişmelerine bakıldığında ise ekim ayında 126 bin doları aşan Bitcoin fiyatının bu hafta 80 bin dolar sınırına kadar gerilemesi dikkat çekti. Piyasalarda zirveden gerçekleşen ve yüzde 30’u aşan bu düşüş yakından takip ediliyor.

Bitcoin’in piyasa değerinin son çöküş sonrasında bile yaklaşık 1,7 milyar dolar civarında seyretmesi, onun küresel ekonomi ile entegrasyonu, farklı işlemlerde teminat olarak kullanılmaya başlanması ve kaldıraçlı işlemlere konu olması bu düşüşü daha önemli hale getiriyor.

NVIDIA BİLANÇOSU

2025 yılında Bitcoin fiyatı, ABD tarifelerinin ilk açıklandığı nisan ayında 74 bin 400 dolar ile en düşük seviyesini görmüştü.

Öte yandan “yapay zekâ balonu” tartışmalarının gölgesinde ABD’li teknoloji devi Nvidia, hisse başına 1,3 dolar kâr açıkladı ve bu rakam 1,25 dolarlık piyasa beklentisini aştı. Şirketin çeyreklik geliri de 57 milyar dolar ile tahminleri geride bırakarak pozitif performans ortaya koydu.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

İç piyasalarda gelecek hafta salı günü Merkez Bankası tarafından açıklanacak “Sektörel Enflasyon Beklentileri Anketi”nin kasım ayı sonuçları izlenecek.

Önceki anket döneminde 12 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için 1,01 puan artarak %23,26 seviyesine, hane halkı için 1,40 puan artarak %54,39 seviyesine yükselirken; reel sektör için 0,50 puan azalarak %36,30 seviyesine gerilemişti. Kasım ayı verilerinin daha düşük gelmesi halinde, beklentilerde de bir iyileşme sinyali alınabilecek.

Kasım ayı Kapasite Kullanım Oranı, kasım ayı Ekonomik Güven Endeksi ve ekim ayı İşgücü İstatistikleri de gelecek haftanın önemli verileri arasında bulunuyor.

ÖMER FARUK BİNGÖL

