Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu haftanın ilk 3 işlem gününde %3,20 primle 10.904 puana yükseldi. İyi gelen bilançolar, kasım ayında düşük TÜFE öngörüleri ve TCMB’den aralıkta faiz indirimi beklentileri piyasayı desteklerken, endeks son 1 ayda gördüğü dip seviyeden de %6,80 yükseldi. Bu süreçte BİST 30 kapsamındaki şirketlerden bazıları geride kalırken bazıları da hızlı primleri ile dikkat çekti. İşte o hisseler…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksinde bu haftaki işlemlerde dikkat çeken bir yükseliş yaşanıyor. Geçen haftayı %-3,28 düşüşle 10.565 puandan tamamlayan endeks, bu haftanın ilk 3 işlem gününde %3,20 yükseldi ve son kapanışını 10.904 puandan gerçekleştirdi. Endeks bu süreçte en yüksek 10.933 puanı da test ederken, piyasada 11 bin puan beklentileri yeniden konuşulmaya başlandı.

BORSA NEDEN YÜKSELİYOR?

Eylül-ekim aylarında enflasyonun yüksek gelmesi ve TCMB’nin daha sıkı bir duruş sergilemesinin borsadaki fiyatlamaları da etkilediğini aktaran analistler, “Kasım ayı TÜFE tahminleri ise %1,5-%1,6 gibi daha düşük seviyelere işaret ediyor. TCMB’nin faiz indirimini de destekleyen bu iyimserlik, borsaya da pozitif yansımaya başladı. Bilançoların da genellikle beklentilerden iyi gelmesi hisse fiyatlarına destek olmaya başladı” diye konuşuyor.

BİST 100’DE KRİTİK SEVİYELER

BİST 100 endeksinde 10.800’ün kritik olduğunu ve bu seviye üzerinde gerçekleşen son kapanışın olumlu bir sinyal ürettiğini aktaran analistler, “50 günlük ortalamaya işaret eden 10.940 direnci dikkatle takip edilecek. Bu seviyenin de aşılması halinde yeniden 11 binli rakamlara doğru hareketlilik hız kazanabilir. Daha kalıcı bir yükselişten söz etmek için ise BİST 100’de teknik olarak 11.150 seviyesinin aşılması önem kazanıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

GERİDE KALAN HİSSELER

BİST 100 endeksinde 17 Ekim kapanışı (10.208) dikkate alındığında son bir ayda gerçekleşen yükseliş %6,80 olarak gerçekleşti. Bu süreçte BİST 30 endeksine dahil hisselere bakıldığında ise gördüğü dip seviyeye en yakın olan ve geride kalan ilk 5 hisse şunlar oldu:

-EREGL: 24,18 TL (%1,60)

-TCELL: 94,65 TL (%3,39)

-TOASO: 231,60 TL (%3,44)

-THYAO: 277,50 TL (%4,13)

-ASTOR: 93,70 TL (%4,40)

ÖNDEN KOŞAN HİSSELER

Aynı dönemde gördüğü dip seviyeden en hızlı yükselen ilk 5 BİST 30 hissesi ise şunlar oldu:

-DSTKF: 820,00 TL (%60,94)

-KOZAL: 37,34 TL (%58,09)

-GUBRF: 336,75 TL (%28,65)

-MGROS: 530,00 TL (%26,74)

-YKBNK: 33,70 TL (%24,17)

Önemli Uyarı: Bu içerik, gerçekleşen fiyat hareketleri dikkatle alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.

ÖMER FARUK BİNGÖL

