Piyasa değeri en yüksek teknoloji şirketi Nvidia, üçüncü çeyrekte 55,2 milyar dolarlık beklentiye karşılık 57 milyar dolar gelir açıkladı. Tahminleri aşan bu rakamla birlikte son haftalarda kripto varlıkları da baskı altına alan “teknoloji balonu” endişeleri bir miktar dağıldı. Dünkü işlemlerde en düşük 88 bin 500 doları gören BTC fiyatı bugün 92 bin doların üzerine yöneldi. ‘Bitcoin’de düşüş bitti mi’ sorularına karşılık analistler kritik seviyeleri verdi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Son haftalarda düşüş trendinde hareket eden ve ciddi değer kaybı yaşayan kripto para birimi Bitcoin, dünkü işlemlerde de 88 bin 500 dolara kadar gerileyerek 7 ayın en dip seviyesini test etti. Ardından gelen tepki alımları ile BTC fiyatı bugün yeniden 92 bin doların üzerine yöneldi.

TSİ 06:15 itibarıyla BTC 92.400 dolara yakın denge arayışını sürdürürken, dipten gelen tepkinin boyutu da yaklaşık %4 seviyesinde gerçekleşti.

KASIM AYINDA ŞOK DÜŞÜŞ

Ekim ayında 109 bin 555 dolardan kapanış yapan BTC, kasım işlemlerinde %15’in üzerinde gerileyerek yatırımcısını üzdü. Bu süreçte kripto varlıklardan milyarlarca dolarlık para çıkışı yaşanmış, uzun vadeli yatırımcıların bile fiyatlar düşerken satışa geçtiği görülmüş ve zincir verilerde BTC taşıyan hesapların yarısından fazlasının zarara geçtiği hesaplanmıştı.

GÜNLER SONRA PARA GİRİŞİ

BTC’de sadece bu haftanın ilk 3 işlem gününe bakıldığında ABD’li fonlar (ETF) kanalıyla pazartesi 255 milyon dolar ve salı 373 milyon dolar para çıkışı gerçekleşti. Dünkü işlemlerde ise 32,5 milyon dolar gibi sınırlı tutarda da olsa para girişi dikkat çekti. Bu para girişi aynı zamanda 11 Kasım’ın ardından ilk pozitif gün olarak da kayıtlara geçti.

NVIDIA BİLANÇOSU DESTEKLEDİ

BTC’deki düşüşte kurumsal alımların zayıflaması, FED politikalarına dair belirsizlikler ve ABD’li teknoloji şirketlerin borsa fiyatlamalarına dair balon endişeleri etkili olurken; dün açıklanan Nvidia bilançosu, endişeleri bir miktar dağıtarak BTC’deki tepki alımlarını destekledi.

Nvidia, 3’üncü çeyrekte 55,2 milyar dolarlık beklentiye karşılık 57 milyar dolar gelir açıkladı. Tahminleri aşan bu rakam balon endişelerini de bir miktar giderirken, 4. çeyrek gelir tahmini 65 milyar dolar olarak öngörüldü. Şirketin hisseleri dünkü işlemleri %2,85 primle tamamladı.

BTC’DE KRİTİK SEVİYELER

BTC’de salı ve çarşamba günkü işlemlerde 90 bin doların altı test edilse de günlük kapanışların bu seviyenin üzerinde gerçekleştiğine dikkat çeken analistler, “88 bin 500-85 bin 500 bandı, ilk destek bölgesi olarak takip edilecek. Bu bölgenin korunması ve 90 bin dolar üzerinde kalıcılık, ilk olumlu sinyali verebilir. Ancak FED’den faiz indirimi beklentisinin zayıflaması ile birlikte Bİtcoin’de baskı bir süre daha devam edebilir. 94 bin-96 bin 500 dolar direnç bölgesi geçilmeden kalıcı bir iyimserlikten söz etmek çok mümkün olmayabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

ÖMER FARUK BİNGÖL

