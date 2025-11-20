Türkiye’nin ilk Bitcoin alım-satım platformu BtcTurk, Bitcoin ve kripto parayla Borsa İstanbul pay piyasalarındaki hizmetlerine ABD borsalarını da dâhil ederek, farklı uygulamalar ve aracı kurumlar arasında geçiş yapma mecburiyetini ortadan kaldırıyor.

ÖMER TEMÜR -Yatırımcılara ilk etapta Amerika’nın önde gelen borsalarından Nasdaq ve New York Borsası’na erişim imkânı sunan BtcTurk l Hisse, yıl sonuna kadar ABD pay piyasaları işlemlerinden komisyon ücreti almayacak. Ayrıca hisse senedi yatırımcıları T+2 kuralına takılmadan aynı gün parasını transfer edebilecek.

BtcTurk Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Kınık, kripto para piyasalarında 6 milyon kullanıcıyla günlük 600 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştıklarına dikkat çekerek bu alandaki başarılarını sermaye piyasalarına taşımak istediklerini söyledi.

Kınık “Menkul değerler alanında aldığımız lisans ile sermaye piyasalarında faaliyete başladık. Hem Bitcoin ve kripto para varlıklarına hem de geleneksel piyasalara erişme imkânı sunuyoruz. Yeni hizmetimizle yatırımcılar, dünyanın en büyük ve en önemli şirketlerinin hisselerinin işlem gördüğü Amerika’nın önde gelen borsalarından Nasdaq ve New York Borsası’na rahat ve hızlı erişim sağlayacak. ABD borsasında günlük işlem hacmi 1 trilyon dolar. Her gün ortalama 2-3 halka arz oluyor. Çok fazla temettü dağıtıyorlar. Kur riski yok. Bu piyasada işlem yapan yatırımcılardan yıl sonuna kadar komisyon ücreti de almıyoruz” dedi.

Kınık, önümüzdeki dönemde global piyasaların diğer enstrümanlarını kullanıcılara sunma hedefi doğrultusunda çalışma yaptıklarını belirterek “2025 sonrası hedefimiz, bu yapıyı daha da genişletip, yatırım fonları ve türev ürünleri de dahil ederek kullanıcıya tam portföy görünürlüğü sunmak” diye konuştu. BtcTurk Hisse CEO’su Murat Bitirici de yatırımcıların talep etmeleri hâlinde Borsa İstanbul’daki pay satış bedelini aynı gün içinde yatırım hesabına aktardıklarını bildirdi. Bitirci “Normalde Borsa İstanbul’da takas süresi bildiğiniz gibi 2 gün. Ayrıca halka arza katılım gibi tüm aracı kurumlardaki hizmetlerimize kullanıcılar tek deneyim üzerinden hızlı erişim sağlayabiliyor. Tüm bu hizmetlerimize ABD borsalarında işlem yapabilme imkânını eklemenin heyecanını yaşıyoruz. ABD’den sonra Avrupa’ya açılacağız” ifadelerini kullandı.

10 YILDA DAHA ÇOK KİŞİ BİTCOİN’LE TANIŞACAK

BtcTurk Kripto CEO’su Salim Karaman, Bitcoin’in 17 yıllık tarihinde ilk kez 125 bin doları aştığını hatırlatarak, “BtcTurk olarak kripto paralara inanıyoruz. Bitcoin ETF’leri 75 milyar dolara ulaştı. Elbette ara düzeltmeler olacaktır, ancak global finansal sistemde Bitcoin ve kripto paralar her geçen gün daha çok benimseniyor. Artık büyük fonlar da Bitcoin’e yer açmaya başladı. Önümüzdeki 10 yılda çok daha fazla kişinin Bitcoin ile tanışacağına eminiz.” değerlendirmesinde bulundu.

