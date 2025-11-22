Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasının başlarında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile arasında yaşananlar kısa sürede gündem oldu. O anda Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın verdiği tepki de kameralar tarafından görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının başında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gelerek "İngilizce çeviri yok efendim." dedi.

O anda Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın verdiği tepki de kameralar tarafından görüntülenirken, yaşananlar kısa sürede gündem oldu.

Konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiyle ilgili mesajlar vererek "Kimsenin geride bırakılmadığı, daha kapsayıcı küresel ekonomi inşasında tüm G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dünyada her 10 kişiden biri aşırı yoksul. Sınamalar dünya ekonomisini etkiledi. Ülkelerin borcu adil olarak yapılandırılmalı.

Uluslararası ticaret kurallarının kalkınmayı destekleyecek biçimde güçlendirilmesini, Dünya Ticaret Örgütü'nün özel ve lehte muamele bağlılığımızın teyit edilmesini mühim görüyorum.

Bugün dünya genelinde toplam borçluluk oranı, küresel hasılanın yüzde 324'üne ulaşmış durumda. Türkiye'de bu oran yüzde 89 düzeyinde.

Türkiye olarak G20 ortak çerçevesi kapsamında katkı sunduğumuz Gana ve Etiyopya'nın borçlarının yeniden yapılandırılması sürecinde alınan mesafeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Kimsenin geride bırakılmadığı, daha kapsayıcı küresel ekonomi inşasında tüm G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum.

