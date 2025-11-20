Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu'nda açıklamalarda bulunuyor. Ailenin önemine değinen Erdoğan, nüfus artış hızını işaret ederek "Nüfusumuz artıyor ama nüfuz artış hızımız azalıyor. Şu anda bir felaketi yaşıyoruz. Geleceğimiz açısından alarm zilleri çok yüksek sesle geliyor. Bu ülkenin istikbalini düşünen hiç kimse buna kayıtsız kalamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde Aile ve Kültür- Sanat Sempozyumu'nda önemli mesajlar verdi.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Aileye dair birçok konu bu sempozyumda enine boyuna konuşuldu. Ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Akademik toplantılarda yapılan tespit ve teşhisler elbette önemlidir. Teorik çerçevenin iyi çizilmesi kuşkusuz çok mühimdir. Hepsinden önemlisi bunlardan hareketle somut ve uygulanabilir neticeler elde etmektir. Sempozyum kapsamında yapılan değerlendirmelerin emsal teşkil etmesini diliyorum.

"AİLEYE BAKTIĞIMIZDA MİLLETİ GÖRÜRÜZ"

Aileye baktığımızda milleti, millete baktığımızda da medeniyetini görürüz. Aile, milli ve manevi değerlerin muhafaza altına alındığı bir okul hükmündedir. Aile mektebinden yetişen bireyler ne kadar şuurlu olursa toplum da o derece güçlü olur. Bireyi güçlendirmeden aileyi, aileyi güçlendirmeden de milleti ve devleti yaşatamazsınız. Kamil insan, huzurlu aile, güçlü millet... Hepimize bu anlamda çok önemli vazifeler düşüyor.

Öğretmenlerimizden anne babalarımıza, STK'lardan diğer yönetimlere kadar elimizi aşın altına koymaktan mükellefiz. Aksi takdirde istediğimiz nesilleri yetiştiremeyiz. Aile gibi kültür ve sanat da bizleri, değerlerimiz yansıtır. Kültür ve sanatın her şubesinde yüksek bir estetiğin temsilcileriyiz. Ecdadımız bir yandan 3 kıtayı imar ve ihya ederken diğer yandan askeri, siyasi ve idari kabiliyetlerini kültürle, sanatla birleştirmiştir.

Gerek bakanlıklarımız gerekse ilgili kurum ve kuruluşlarımızı risk önleyici çok boyutlu bir yaklaşımla hareket ediyor. Kültürel emperyalizm ve dijital kuşatmanın şiddetini artırdığı dönemde aile kurumun üzerinde adeta titriyoruz. Cinsiyetsizleştirme gibi dayatmaları ve LGBT gibi sapkın akımlara karşı tüm önlemli alıyor bu noktada en küçük bir tavize mahal vermiyoruz.

"NÜFUS ARTIŞ HIZIMIZ FELAKET GİBİ"

Nüfusumuz artıyor ama nüfuz artış hızımız azalıyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre geçen yıl doğurganlık hızı 1,48... Şu anda bir felaketi yaşıyoruz. Bu oran nüfusun kendisin yenileme düzeyinin çok altında. Geleceğimiz açısından alarm zilleri çok yüksek sesle geliyor. Bu ülkenin istikbalini düşünen hiç kimse buna kayıtsız kalamaz.

GÖZDE NUR BAYAR

