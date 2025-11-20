Cumhurbaşkanı Erdoğan 22-23 Kasım'da, G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti’ne gidecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 22-23 Kasım 2025 tarihlerinde Johannesburg’da düzenlenecek 20’nci G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti’ni ziyaret edeceğini duyurdu.

Duran, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanımız, “Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik” ana teması altında icra edilecek Zirve'ye çeşitli oturumlar sırasında hitap edeceklerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirve vesilesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa başta olmak üzere, G20 Liderleri ile uluslararası kuruluş temsilcileriyle de bir araya gelmeleri öngörülmektedir."

