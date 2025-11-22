Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Afrika'ya gitti. Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa tarafından kapıda karşılanan Erdoğan, programda önemli mesajlar verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere “TUR” uçağıyla Güney Afrika Cumhuriyeti’ne gitti.

KAPIDA KARŞILANDI

Johannesburg'ta saat 11 sularında liderler zirvenin yapılacağı alana gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da burada Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa tarafından karşılandı. İki lider kameralara poz verdi.

ÖNEMLİ GÜNDEM MADDELERİ VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük 20 ekonominin yer alacağı zirvede, Gazze soykırımı ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi meseleleri gündeme getirip Türkiye’nin duruşunu anlatacak. Gazze için insani yardım çağrısı yapması beklenen Erdoğan, G20’de birçok liderle görüşerek küresel ekonomi, enerji güvenliği gibi konularda önemli mesajlar verecek.

Cumhurbaşkanı, küresel ekonomi, savaşlar ve çatışmalara karşı Türkiye’nin çözüm tekliflerini anlatacak.

ÖZEL KİTAPÇIKTA 'ERDOĞAN' AYRINTISI

Öte yandan Güney Afrika’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi için hazırlanan "Liderler Mesajları Özel Kitapçığı"nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki hitabına yer verildi. Erdoğan’ın "Daha adil ve kapsayıcı bir dünya inşa etmek" vurgusunu taşıyan değerlendirmesi, kitapçığın en dikkat çeken bölümlerinden biri olarak öne çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika'da! Zirve resmen başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, G20 Liderler Zirvesi'nde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik ediyor.

GÖZDE NUR BAYAR

