Rusya, Su-75 savaş uçağının prototipini 2026 başında uçuş testlerine çıkarmaya hazırlanıyor. Uçağın orta sınıf bir platform olarak F-35'e rakip olabileceği belirtildi.

Rus yetkililer, Sukhoi Su-75 Checkmate savaş uçağının prototipinin gelecek yılın başlarında uçuş testlerine başlayabileceğini öne sürüyor.

The War Zone'dan edinilen bilgilere göre dört yıl önce ilk kez tanıtılan tek motorlu uçağın geliştirme sürecinin, özellikle ihracat odaklı olarak devam ettiği belirtiliyor. Ayrıca insansız bir türev de dahil olmak üzere tasarımın farklı varyasyonlarına yönelik planların hâlâ masada olduğu, ancak bunların şimdilik daha çok hedef niteliğinde olduğu ifade ediliyor.

Rus Su-75 savaş uçağı

RUSYA’NIN F-35 RAKİBİ SU-75 TESTLERE HAZIR HALE GELİYOR

Rusya’nın Birleşik Uçak Şirketi (UAC), Su-75’i—Light Tactical Aircraft (LTA) veya Rusça kısaltmasıyla LTS—resmen 2021 Dubai Airshow’da tanıtmıştı. O etkinlikte uçağın birebir ölçekli bir maketi sergilenmişti. Aynı yıl içerisinde UAC, uçabilir prototip üzerinde çalışıldığını duyurdu.

Rostec’in başkanı Sergey Çemezov, bu yılki Dubai Airshow’da yaptığı açıklamada, "Bu uçağın geliştirilmesi üzerinde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Test uçuşları için gerçek prototipi hazırlamak üzere biraz zamana ihtiyacımız var" diyen Çemezov ayrıca "Temelde test uçuşları aşamasına neredeyse geldik ve yakın gelecekte üretime geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sukhoi’nin baş test pilotu Sergey Bogdan ise Rus devlet kanalı Birinci Kanal’a yaptığı ayrı bir açıklamada, Su-75’in uçuş testlerinin 2026’nın başında başlamasının beklendiğini söyledi.

SU-75 UÇUŞA BİR ADIM DAHA YAKIN

Bogdan, "Uçak şu anda montaj hattında, son hazırlıkları yapılıyor. Belirli bir takvim oluşturuldu. Tanrı’nın izniyle testler yakında başlayacak" dedi.

UAC’nin Dubai Airshow’da paylaştığı teknik bilgilere göre, Su-75’in mevcut tasarımı yaklaşık 26 bin kilogram azami kalkış ağırlığına sahip. Uçak, kanat altı istasyonlar ve üç iç silah yuvası üzerinden toplam 7 bin 400 kilogram mühimmat taşıyabiliyor.

UAC, uçağın 14.500–16.500 kilogram itki üreten motorla Mach 1.8 ila Mach 2 arasında bir azami hıza ulaşabileceğini belirtiyor. 2021’de gösterilen versiyon yaklaşık 17,3 metre uzunluğunda ve 12 metre kanat açıklığına sahipti.

TWZ’nin daha önce belirttiği gibi, LTA (hafif taktik uçak) adlandırmasına rağmen Su-75 aslında orta sınıf bir tasarım. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Lockheed Martin’in tek motorlu F-35A modeli 15,7 metre uzunluğa ve 10,7 metre kanat açıklığına sahip; azami kalkış ağırlığı ise yaklaşık 32 ton olarak belirtiliyor.

Rusya’nın ağır sınıf çift motorlu savaş uçağı Su-57 Felon ise 20 metre uzunluğunda, 14 metre kanat açıklığında ve yaklaşık 34 ton azami kalkış ağırlığıyla daha büyük bir platform olarak öne çıkıyor.

BATIKAN ALTAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası