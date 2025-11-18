ABD Başkanı Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Beyaz Saray’daki görüşmede savunma işbirliği ve özellikle F-35 savaş uçaklarının satışını ele aldı. İki ülke daha önce de "tarihin en büyük savunma satış anlaşması" olarak duyurulan 142 milyar dolarlık pakete imza atmıştı.

ABD Başkanı Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Beyaz Saray’da bir araya geldi.

Trump'ın 2 kolunu açarak Selman'ı karşıladığı anlar

ABD Başkanı Donald Trump, "Suudi Arabistan, ABD’ye 600 milyar dolar yatırım yapacak" dedi

ABD Başkanı Trump ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Selman

"SUUDİLERE F-35 SATACAĞIZ" DEDİ

Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme öncesi, ülkesinin Suudi Arabistan'a F-35 jetleri satacağını söylemişti.

Trump "Bunu yapacağız. F-35 jetlerini satacağız. Müthiş bir müttefik oldular" dedi.

BBC'den edinilen bilgilere göre iki liderin görüşmede savunma ve sivil nükleer enerji konularındaki anlaşmaların ayrıntılarını ele almaları bekleniyor.

GEÇMİŞTE REKOR SİLAH SATIŞI

İki lider, geçen mayıs ayında Riyad’da da bir araya gelmiş ve ABD, Suudi Arabistan’a yaklaşık 142 milyar dolarlık silah satışına onay vermişti. Bu paketin, "tarihin en büyük savunma satış anlaşması" olduğu açıklanmıştı. Suudi Arabistan hâlihazırda ABD’nin en büyük silah alıcısı konumunda.

Bir F-35A savaş uçağının ortalama maliyeti 82,5 milyon dolar. Uçağı üreten Lockheed Martin, F-35’in “dünyanın en gelişmiş savaş uçağı” olduğunu belirtiyor.

BATIKAN ALTAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası