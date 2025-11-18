ABD'nin Orta Doğu'da İsrail'den sonra F-35 satacağı ikinci ülke belli oldu. ABD Başkanı, daha önceki açıklamalarında Riyad'a F-35 satabileceklerini ve bu konuyu değerlendirdiklerini ifade ediyordu. Yeni yaptığı açıklamasında ise Trump, kesin olarak "Suudilere F-35 satacağız" dedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı yarın Beyaz Saray'da ağırlayacak ABD Başkanı Trump, F-35'lerle ilgili açıklama yaptı.

SUUDİ ARABİSTAN'A F-35 SATILACAK

Trump, "Bunu yapmayı planlıyorum. Onlar harika bir müttefikler. İran'ın durumuna bakın, onların nükleer kapasitelerini yok etmek için yaptıklarımıza bakın. Evet, bunu yapacağımızı söyleyebilirim. (Suudilere) F-35'leri satacağız" şeklinde konuştu.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı, daha önceki açıklamalarında Riyad'a F-35 satabileceklerini ve bu konuyu değerlendirdiklerini ifade ediyordu.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde ise bu sürecin bazı zorluklarının olduğu ve özellikle İsrail'in bu tür bir satışa razı olmadığı şeklinde değerlendirmeler paylaşılmıştı.

BATIKAN ALTAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası