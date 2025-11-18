ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve Beyaz Saray döneminde İsrail politikalarına yakınlığıyla bilinen Jared Kushner’ın adı, Jeffrey Epstein dosyasından çıkan yeni belgelerde yer aldı.

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismarla suçlanan ve cezaevinde intihar eden Jeffrey Epstein’ın adı, yayımlanan yeni e-postalarla yeniden gündemin merkezine yerleşti.

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'nin açıkladığı belgeler, Jared Kushner’ın 2013 yılında Epstein’ı New York Observer’ın yıldönümü galasına bizzat davet ettiğini ortaya çıkardı.

Söz konusu davet, dönemin New York siyasi ve finans çevrelerini buluşturan y üksek profilli bir etkinlikti.

KUSHNER’DAN EPSTEİN’A VIP DAVETİ

Kushner’ın resmi davet mektubunda gecenin “şehrin en etkili isimlerini bir araya getiren özel bir kutlama” olduğu vurgulanırken, Epstein’a gönderilen metinde Belediye Başkanı Michael Bloomberg’in de misafirlerle birlikte oturacağı ifadesi yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Jeffrey Epstein'ı New York Observer yıldönümü galasına davet etti.

Galaya davet edilenler arasında Donald Trump ve kızı Ivanka Trump’ın yanı sıra, bugün ağır suçlamalar nedeniyle hapis yatan yapımcı Harvey Weinstein, televizyon sunucusu Katie Couric, oyuncu Katie Holmes, Blake Lively, New York Jets sahibi Woody Johnson ve eski NYPD Komiseri Raymond Kelly gibi dönemin önde gelen isimleri bulunuyordu.

EPSTEİN'E GÖRE TRUMP KURBANLARINDAN BİRİYLE 'SAATLER GEÇİRDİ

Geçtiğimiz günlerde ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'ndeki Demokrat Parti üyeleri 2019 yılında ölen Epstein'in üç yeni e-postasını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Epstein ile yardımcısı Ghislaine Maxwell ve yazar Michael Wolff arasında geçen yazışmalarda Trump'tan birkaç kez bahsediliyor.

Epstein'in Nisan 2011'de Maxwell'e gönderdiği bir e-postada, Trump'ın "mağdurlardan biriyle saatler geçirdiği" iddia ediliyor. Epstein, Trump'tan "havlamayan köpek" olarak söz ediyor.

Ocak 2019 tarihli bir başka e-postada ise Epstein, Trump'ın "kızlardan haberi olduğunu, çünkü Ghislaine'e durmasını söylediğini" yazıyor.

