Gazze’de ateşkes çağrılarına rağmen çatışmalar sürerken, sinema dünyasında da gerilim tırmanıyor. Gazze’ye destek veren açıklamaları ve kefiye ile verdiği mesaj sonrası Javier Bardem, Paramount tarafından “kara listeye” alındığını öne sürdü.

MURAT ÖZTEKİN- Gazze’de ateşkese rağmen kat- liamlar devam ederken sinemada da bir “savaş” yaşanıyor. Filistinlileri destekleyen açıklamalarıyla dikkat çeken ve 2025 Emmy Ödüllerinin kırmızı halısında kefiye takan meşhur İspanyol oyuncu Javier Bardem, Amerikan film stüdyosu Paramount tarafından “kara listeye” alındığını iddia etti.

Bardem, daha evvel Gazze’de yaşananları soykırım olarak tanımlamış ve birçok oyuncuyla birlikte İsrail’in politikalarını destekleyen şirketlerle çalışmayacağına dair manifestoya imza atmıştı.

Bu yüzden diğer oyuncularla birlikte kara listeye alındıklarını kaydeden Bardem, Zeteo’ya yaptığı açıklamada “Bu şaşırtıcı değil, ben de şaşırmadım. Mesele onların kara listesi değil, kiminle çalışmak istediğiniz ve kimi seçtiğinizle ilgili. Bu, önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacak bir şey” ifadelerini kullandı.

Söz konusu manifestoya imza atan isimler arasında Bardem’in yanı sıra Joaquin Phoenix, Mark Ruffalo, Emma Stone, Isabel Coixet, Yorgos Lanthimos, Michael Moore, Rooney Mara ve Omar Sy gibi birçok tanınmış oyuncu ve sinemacı bulunuyor.

