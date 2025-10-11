Gazze planında adı geçen Tony Blair, Epstein skandalına karışmış!

Gazze’nin yeniden inşası ve geçici yönetimi için görevlendirilmesi gündeme gelen eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in, cinsel istismar suçlusu finansçı Jeffrey Epstein ile Downing Street’te gizli bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

BBC’nin ortaya çıkardığı belgelere göre, Blair, 2002 yılında Lord Peter Mandelson’un tavsiyesi üzerine, daha sonra “çocuk istismarı” suçlamasıyla mahkum olan finansçı Jeffrey Epstein ile Downing Street’te görüştü.

Ulusal Arşivlerde yer alan gizli yazışmalar, Blair’in başdanışmanı Jonathan Powell’a, Mandelson tarafından gönderilen e-postalarda Epstein’in “güvenilir” ve “Clinton’ın yakını” olarak tanıtıldığını ortaya koydu. Görüşme, Epstein’in 2008’deki mahkûmiyetinden altı yıl önce yapıldı.

Blair’in sözcüsü, görüşmenin “30 dakikadan kısa sürdüğünü ve yalnızca ABD–İngiltere siyaseti üzerine” olduğunu iddia etti, ancak belgeler Blair’in Epstein’la temasının Clinton bağlantılı olarak planlandığını gözler önüne serdi.

HAMAS: BLAİR'İ GAZZE YÖNETİMİNDE İSTEMİYORUZ

Skandal, Blair’in Gazze’nin geçici yönetimi için ABD destekli planlarda adı geçmesinin hemen ardından patlak verdi.

Hamas yetkilisi Basim Naim, Sky News’e yaptığı açıklamada, “Tony Blair söz konusu olduğunda, biz Filistinlilerin ve Müslüman dünyanın onunla ilgili kötü anıları var. Afganistan ve Irak’ta binlerce sivilin ölümünden sorumlu biri Gazze’nin geleceğinde yer alamaz.”

ifadelerini kullandı.

Naim, ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını, ancak “Gazze’nin yönetiminde Blair’in hiçbir rolünün olamayacağını” dile getirdi.

ULUSLARARASI TEPKİLER BÜYÜYOR

Avrupa medyası, “Gazze’de barış misyonuna hazırlanan Blair’in geçmişindeki karanlık bağlantıların yeniden gündeme gelmesinin süreci zedeleyebileceğini” yazdı.

Blair’in adı, ABD’li milyarder Epstein’in siyaset, iş dünyası ve istihbarat çevreleriyle kurduğu ilişkiler ağında yer alan yeni belgelerde, Elon Musk ve Steve Bannon gibi isimlerle birlikte geçti.