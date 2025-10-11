İsrail basınında Türkiye gündem oldu! 'Savaşın en büyük kazananı Erdoğan'
Israel Hayom gazetesinde yayımlanan analizde, Türkiye’nin hem ateşkesin uygulanmasında hem de Gazze’nin yeniden inşasında kilit rol üstlendiği yazıldı.
İsrail medyası, Gazze’deki ateşkes sürecinde Türkiye’nin belirleyici rolüne dikkat çeken çarpıcı analizler yayımladı.
İsrail basınında yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, Gazze’deki savaşın en büyük kazananı olarak görülüyor.
“TÜRKİYE SAVAŞIN EN BÜYÜK KAZANANI”
İsrail’in önde gelen gazetelerinden Israel Hayom, Rami Daniel imzalı analizinde şu ifadeleri kullandı:
“Türkiye konusunda hiç şüphe yok; Türkiye savaşın en büyük kazananlarından ve Türkiye ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türk ordusunun Gazze’de konuşlanacak uluslararası gücün bir parçası olacağını ve Türkiye’nin yeniden inşada rol alacağını söyledi. Bu şekilde savaşın başından beri istediği şeye ulaştı; Gazze’de bir dayanak ve doğrudan nüfuz.”
Gazetede yer alan değerlendirmede, Türkiye’nin bölgesel statüsünde “dramatik bir değişim yaşandığı” vurgulandı:
“Beş yıl önce Erdoğan’ın iddialı dış politikası nedeniyle Türkiye izole olmuştu. Ancak 7 Ekim sonrası denge tamamen değişti. Erdoğan bu şoku kendi lehine çevirdi.”
“ERDOĞAN ARTIK ORTADOĞU'NUN KAÇINILMAZ LİDERİ”
Haberde, Türkiye’nin insani yardımlarıyla bölgedeki en güçlü aktör haline geldiği belirtildi:
“Türkiye Gazze’ye büyük miktarda insani yardım gönderdi ve kendini İsrail’e en kararlı karşı çıkan ülke olarak konumlandırarak bir rol model oldu. Trump planında Türkiye’nin desteğinin bir bedeli olacak. Erdoğan artık Gazze’nin yeniden inşasında ve ateşkesin denetlenmesinde vazgeçilmez bir aktör.”
“YENİ DÜZENİN BAŞAKTÖRÜ TÜRKİYE”
İsrail basınından Mako da eski üst düzey Mossad yetkilisi Oded Eilam’ın kaleme aldığı analizde, “Yeni düzenin mimarı sessiz ama etkili bir şekilde Türkiye oldu.” ifadelerini kullandı.
Eilam, Gazze’deki ateşkesin sağlanmasında Türkiye’nin diplomatik ağırlığının belirleyici olduğunu yazarak şu sözlere yer verdi:
“Hamas, Washington’ı değil Ankara’yı dikkate aldı. Diplomatik söylem artık Ankara’ya kayıyor. Türkiye geçici bir arabulucu değil, yeni düzenin başaktörü ve mimarı.”
“ERDOĞAN, YALNIZCA GAZZE'NİN DEĞİL 2025'İN DE KAZANANI”
Israel Hayom analizinde ayrıca şu ifadeler dikkat çekti:
“Erdoğan’ın yakın dostu olan ABD Başkanı, Türkiye’yi Ortadoğu’daki planına dahil etti. Böylece Erdoğan, göz ardı edilemeyecek bir lider konumuna geldi. Bu durum Erdoğan’ı yalnızca Gazze anlaşmasının değil, tüm 2025 yılının da en büyük kazananı haline getiriyor.”
“MÜSLÜMAN DÜNYASININ LİDERİ”
İsrail gazetesi Globes, Tel Aviv Üniversitesi Moşe Dayan Merkezi’nden Türkiye uzmanı Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak’ın değerlendirmesine yer verdi:
“Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman dünyasının lideri ve Filistinlilerin savunucusu.”
Yanarocak, Türkiye’nin Hamas üzerindeki etkisi ve NATO üyeliğinin getirdiği diplomatik avantajlarla sürecin merkezine yerleştiğini belirtti.
“TRUMP'TAN ERDOĞAN'A TARİHİ TEKLİF”
İsrailli gazeteci Itamar Eichner, Trump’ın Erdoğan’a sunduğu teklifi şöyle aktardı:
“Trump’ın Erdoğan’a teklifi şuydu: ‘Sen Hamas’ı getir, ben sana F-35’leri, F-16’ları vereyim, yaptırımları kaldırayım, Gazze’nin yeniden inşasına dahil edeyim.’”
Eichner, “İsrail iki yıl boyunca Türkiye’nin müdahalesini reddetti ama sonunda Erdoğan’a masada yer verildi, artık bölgesel lider olarak tanınıyor.” dedi.
“TÜRKİYE'NİN ETKİSİ İSRAİL İÇİN YENİ GERÇEKLİK”
Yanarocak, Türkiye’nin süreçteki aktif rolünün İsrail açısından yeni bir dönemin habercisi olduğunu kaydetti:
“Türkiye’nin daha aktif bir rol üstlenmesi İsrail için ilerleyen süreçte sıkıntı oluşturabilir."
Ancak İsrail basını, genel görüş olarak “Gazze’deki yeni diplomatik düzenin merkezinde Türkiye’nin bulunduğunu” kabul ediyor.
“İsrail, daha hırslı, daha güçlü ve daha etkili bir Türkiye dönemine hazır olmalı.”