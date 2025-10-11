İsrail basınında Türkiye gündem oldu! 'Savaşın en büyük kazananı Erdoğan'

İsrail medyası, Gazze’deki ateşkes sürecinde Türkiye’nin belirleyici rolüne dikkat çeken çarpıcı analizler yayımladı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, Gazze’deki savaşın en büyük kazananı olarak görülüyor.

“TÜRKİYE SAVAŞIN EN BÜYÜK KAZANANI”

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Israel Hayom, Rami Daniel imzalı analizinde şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye konusunda hiç şüphe yok; Türkiye savaşın en büyük kazananlarından ve Türkiye ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türk ordusunun Gazze’de konuşlanacak uluslararası gücün bir parçası olacağını ve Türkiye’nin yeniden inşada rol alacağını söyledi. Bu şekilde savaşın başından beri istediği şeye ulaştı; Gazze’de bir dayanak ve doğrudan nüfuz.”

Gazetede yer alan değerlendirmede, Türkiye’nin bölgesel statüsünde “dramatik bir değişim yaşandığı” vurgulandı:

“Beş yıl önce Erdoğan’ın iddialı dış politikası nedeniyle Türkiye izole olmuştu. Ancak 7 Ekim sonrası denge tamamen değişti. Erdoğan bu şoku kendi lehine çevirdi.”