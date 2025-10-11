Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > “Burada ürün olmaz” dediler, sera kurup herkese örnek oldular

“Burada ürün olmaz” dediler, sera kurup herkese örnek oldular

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
“Burada ürün olmaz” dediler, sera kurup herkese örnek oldular
Kars, Selim, Sera, Seracılık, Eğitim, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kars’ın Selim ilçesinde ziraat mühendisleri, soğuk iklim şartlarına rağmen sera kurarak domates, biber ve salatalık gibi ürünler yetiştirdi. İlçe Tarım Müdürlüğü yerleşkesinde kurulan bu örnek sera, hem çiftçilere hem öğrencilere ilham kaynağı oldu. Mühendislerin özverili çalışmasıyla hayat bulan serada çocuklar uygulamalı tarım deneyimi yaşarken, üreticiler de seracılığa yönelmeye başladı. Vatandaşlardan ise birçok olumlu dönüş geldi.

Selim Tarım ve Orman Müdürlüğünde çalışan ziraat mühendisleri ilçe halkı ve köylerden gelen vatandaşlara ilham olması için müdürlük yerleşkesinde sera oluşturdu.

“Burada ürün olmaz” dediler, sera kurup herkese örnek oldular - 1. Resim

ORGANİK SEBZE YETİŞTİRDİLER

Vatandaşların "burası soğuk, ürün olmaz" demesine aldırış etmeden kurulan serada organik domates, salata, biber, patlıcan gibi birçok ürün yetiştiren ziraat mühendisleri aynı zamanda seracılıkla ilgilenmek isteyen üreticilere de örnek oluyor.

İlçedeki öğrencilerle birlikte uygulamalı olarak dikimi yapılan fideler, hasat zamanı geldiğinde yine öğrenciler tarafından toplanıyor.

“Burada ürün olmaz” dediler, sera kurup herkese örnek oldular - 2. Resim

GÖZLERİ GİBİ BAKTIKLARI SERA İLGİ ODAĞI OLDU

5 mühendisin sulamasından budamasına, çapasından dikimine kadar gözleri gibi baktıkları sera, ilçe merkezi ve köylerdeki üreticilerin ilgi odağı haline geldi, onlar da hobi amaçlı kurmaya başladı.

“Burada ürün olmaz” dediler, sera kurup herkese örnek oldular - 3. Resim

AMAÇ SERALARDA ÜRÜN YETİŞTİĞİNİ VATANDAŞA GÖSTERMEK

Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erkan Özdemir, seranın 3 yıldır faaliyette olduğunu söyledi.

Serayı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün destekleriyle kurduklarını anlatan Özdemir, "Seramızda amacımız, sadece domates, salatalık, biber yemek değil, bölgemizde özellikle ilçemizde de seracılıkta bu ürünlerin elde edildiğini vatandaşlarımıza göstermektir" dedi.

Ürünlerin yetiştiğini görenler vatandaşlarda da sera ilgisinin oluştuğunu aktaran Özdemir, buradan öğrencilerin de yararlandığını belirtti.

Özdemir, serada damlama sulama sistemi kullandıklarını, ziraat mühendislerinin özverili çalışmalarıyla bu hale geldiğini, vatandaşlardan "biz de seracılık yapmak istiyoruz" diye dönüşler aldıklarını bildirdi.

Sonbaharda da havanın soğuk olmasına rağmen ürünleri almaya devam ettiklerini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Ekim ayı içerisindeyiz, seramız kar yağana kadar devam edecek. Mevsim şartlarımıza bağlı olarak seramızdan yaklaşık 4-5 aydır ürün alıyoruz. Ürünlerimiz gayet lezzetli ve organik olduğundan büyük de bir ilgi var."

“Burada ürün olmaz” dediler, sera kurup herkese örnek oldular - 4. Resim

TARIMDA ÖRNEK UYGULAMA: GAYET GÜZEL ÜRÜN ALDIK

Ziraat mühendislerinden Ramazan Irgın da amaçlarının çiftçilere örnek teşkil etmek olduğunu dile getirerek, "Buraya ilk geldiğimizde hiç sera yetiştiriciliği yoktu. 2022'de seramızı kurduğumuzdan beri beş farklı üründe farklı çeşitler denemekteyiz, demonstrasyon çalışmaları yapmaktayız. Verdiğimiz destekle beraber buradaki üreticilerimiz de hobi amaçlı üretime başladılar" şeklinde konuştu.

Tuğba Genel ise seracılıkla ürünleri yetiştirip vatandaşlara örnek oldukça heyecanlandıklarını vurguladı.

Seranın her türlü bakımını kendilerinin yaptığını işaret eden Genel, şöyle devam etti:

"Tüm arkadaşlarımızla çok özverili ve severek çalışıyoruz. Aldığımız olumlu dönüşleri gördükçe yorgunluğumuz sevince dönüşüyor, özellikle çocuklar çok hevesliler. Onları toprakla, bitkiyle buluşturuyoruz. Dikiminde rol aldıkları fidelerin büyüdüğünü görmek, hasat vakti geldiğinde de ürünleri toplamak onları mutlu ediyor. Bunun dışında gelen çiftçilerimize tanıtımını yapıyor ve bilgilendiriyoruz."

Vatandaşlardan Ömer Akbaba, "Serayı, İlçe Tarım Müdürlüğünde güzel bir uygulama yapınca gördük biz de denemek istedik. Fidelerimizi tedarik ettiler, bakımıyla ilgili çalışmalarda bize destek oldular. Domates, biber, fasulye ve biber ektik. Gayet güzel ürün aldık" ifadelerini kullandı. 

“Burada ürün olmaz” dediler, sera kurup herkese örnek oldular - 5. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

Turizm değil yapay zeka kurtardı! Karayip adası gelir rekoru kırdıAfgan madenciyi diri diri yakmışlardı... İstinaf cezaları onadı, aile isyan etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yangına giden ekiplerin zor anları! Tüp patladı, ortalık alev aldı - YaşamYangına giden ekiplerin zor anları! Tüp bir anda patladıAnnelerinin yüzünü ilk defa gördüler! Kurduğu cümle yürekleri sızlattı - YaşamAnnelerinin yüzünü ilk defa gördüler!"Ne alırsan 50 lira" dediler! Mağazanın önünde izdiham oluştu - Yaşam"Ne alırsan 50 TL" deyince izdiham olduHavalar soğuyunca vatandaş soluğu aktarlarda aldı! - YaşamVatandaşlar aktarlara koştu! O ürünler revaçtaBayrampaşa'da güldüren anlar! Hortumun kontrolünü kaybetti, müşterilerini suladı - YaşamŞov yapayım derken müşterilerini suladı60 yıllık çiftçi ilk kez tanık oldu: Ömrümde böyle bir şey görmedim - Yaşam60 yıllık çiftçi ilk kez tanık oldu: Ömrümde böyle bir şey görmedim
Sonraki Haber Yükleniyor...