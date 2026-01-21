Kuzey Yarımküre'de bugüne kadar ölçülmüş -71.2 derecelik en düşük sıcaklık rekorunu Oymyakon köyü kırdı. Namıdiğer "Soğukluk Kutbu"nda süt içmek neredeyse imkansızken, araçların motorları durdurulamıyor. İşte kışın dokuz ay sürdüğü ve tek bir cep telefonu şebekesinin dahi bulunmadığı Oymyakon'da hayat...

Sibirya'nın doğusundaki ücra Sakha Cumhuriyeti'nde yer alan Oymyakon köyü, gezegenimizin en zorlu yaşam alanlarından biri. 26 Ocak 1926 tarihinde termometrelerin -71.2 derece ile Kuzey Yarımküre'de kaydedilmiş en düşük sıcaklığı göstermesiyle "Soğukluk Kutbu" unvanını kazanan Oymyakon'da hayat, dondurucu bir döngüde devam ediyor.

Köy, cumhuriyetin başkentinden 1.100 kilometre uzakta, deniz seviyesinden 741 metre yükseklikte bir plato üzerinde yer alıyor.

Buradaki toprak, bir buçuk kilometreye varan derinlikte donmuş permafrost tabakasıyla kaplı. Arktik Dairesi’nin sadece üç derece kuzeyinde bulunan bu yerleşim yeri, 3 bin metreyi bulan dağ sıralarıyla çevrili.

KÖYE ADINI VEREN TEZAT İlginç bir şekilde, köyün adı Oymyakon yerel dilde "donmayan su" anlamına geliyor. Bu durum, yakınlarda sıcak su kaynaklarının olduğu iddiasıyla ilişkilendiriliyor.

Bir başka çeviriye göre ise köyün adının anlamı "balıkların kışı geçirdiği yer". Bu da bölge halkının ana geçim kaynağına gönderme yapıyor.

KAÇ KİŞİ YAŞIYOR? 2021 verilerine göre en az 500 kişinin yaşadığı Oymyakon'da, kışlar tam dokuz ay sürüyor. Köylüler isse hayat standartları bu zorlu koşullara göre şekillenmiş durumda bulunuyor.

SUDAN ÇIKARILAN BALIKLAR 30 SANİYE SONRA DONUYOR Nehirde yakalanan balıklar, sudan çıkarıldıktan sadece 30 saniye sonra donarak evlerin mahzenlerinde saklanıyor.

Yerel otobüslerin dizel yakıtlarının donmaması için motorlarının hiçbir zaman kapatılmaması gerekiyor.

SÜTÜ SIVI TÜKETMEK NEREDEYSE İMKANSIZ Tarım yapılamadığı için halkın beslenmesi et ve balık (tipik olarak çiğ ve donmuş), yabani meyveler, hajak (tereyağı) ve kiorchekh (dondurma) ile sağlanıyor. Sıvı süt tüketmek ise neredeyse imkansız. Köyde sadece bir market bulunuyor.

CEP TELEFONU ŞEBEKESİ YOK Aşırı düşük sıcaklıklar nedeniyle elektronik cihazlar işlevini yitirdiğinden, bölgede cep telefonu şebekesi dahi bulunmuyor.



DÜNYANIN EN SOĞUK YARIŞI: OYMYAKON MARATONU Öte yandan, dünyanın en zorlu uzun mesafe yarışlarından biri olan, bu yıl yedinci kez düzenlenen “Oymyakon – Soğuk Kutbu” kış maratonu, Cumartesi günü sona erdi. Yarışmacılar, başlangıçta termometrelerin -41 santigrat dereceyi gösterdiği dondurucu bir havayla mücadele etti.

Oymyakon bölgesinin dondurucu soğuklarına göğüs geren 50 sporcu, sabahın erken saatlerinde Tomtor köyünden 50 kilometre ve 42.2 kilometrelik mesafeler için start aldı. Katılımcılar arasında, Rusya milli futbol takımının 50 yaşındaki eski kaptanı Alexei Smertin de vardı. Smertin, 50 kilometrelik parkuru 4 saat 45 dakikada tamamlayarak kendi yaş kategorisinde birinciliği elde etti.

