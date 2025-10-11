Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bu patates bildiğiniz patatesten çok farklı! Tarlada kilosu 35 TL

Bu patates bildiğiniz patatesten çok farklı! Tarlada kilosu 35 TL

Hatay'da tatlı patatesin hasadına başlandı. Çapayla veya makineyle sökümü yapılan tatlı patates, tarlada kilosu 35 TL'den alıcı buluyor. Tatlı patatesi birçok şehre gönderen üreticiler, "Bir kere tatlı patatesi yiyen, sürekli yemek zorunda kalıyor" dedi. 

Türkiye'nin bereketli topraklarının yer aldığı Hatay'da çiftçiler, sonbaharın gelmesiyle yeni ürünlerde hasat başladı. Ürün çeşitliliğinin fazla olduğu kentte, tatlı patates hasadı yapılıyor. Antakya ilçesi Uzunalıç Mahallesi'nde çiftçilerin sökümüne başladığı tatlı patates, bilinen patatesin aksine bir tada sahip olmasıyla biliniyor.

TARLADA FİYATI 35 TL 

Geçimini tatlı patatesle sağlayan bölgede hasat edilen ürünler, Türkiye'nin dört bir yanına satılan kilogram fiyatı tarlada 35 TL'den alıcı buluyor. Hasat edilen tatlı patatesler; Adana, Bursa, Alanya, Antalya, İstanbul ve Ankara gibi şehirlere gönderiliyor.

"BİR KERE YİYEN SÜREKLİ YİYOR" 

Tatlı patatesin haşlanarak ve fırında pişirilerek yendiğini ifade eden Bestami Balcı, "Bu yıl tatlı patates hasadına başladık. Hasat su sıkıntısından dolayı geçen yıla göre düşük oldu. Kuraklık nedeniyle hasatta verimlilik düştü. Kuraklık da olsa hasat bereketli oluyor ve istediğimiz verimi alıyoruz. Tatlı patates tarladan 35 TL'ye alıcı buluyor. Tatlı patatesleri şehir dışı olarak; Adana, Bursa, Alanya, Antalya, İstanbul ve Ankara gibi şehirlere gönderiyoruz. Tatlı patatesi öncelikle iyice yıkıyoruz. Patatesleri fırında veya haşlayarak pişirebilirsiniz. Bu şekilde kabuğunu soyup yiyebilirler. Bir kere tatlı patatesi yiyen, sürekli yemek zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

 

