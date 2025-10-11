Sigaraya bir zam daha geliyor! Paketi 100 lirayı aşacak

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigaraya bir zam daha geleceğini duyurdu. Zammın tarihini de açıklayan Dündar, fiyat artışının paket başına 5 TL olacağını söyledi. Böylece 1 paket sigaranın fiyatı 100 lirayı aşacak. İşte detaylar...

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara tiryakilerini üzecek bir haber verdi. Dündar, temmuz sonu ve ağustos başında zamlanan sigara fiyatlarına yeni bir zam daha geleceğini duyurdu.

SİGARA ZAMMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tele 1'e konuşan Dündar, sigara zammının ekim ayı içinde gelmesini beklediklerini belirtti ve artış miktarının ise paket başına 5 TL olacağını söyledi. Söz konusu zammın ardından bazı sigara markalarının fiyatı 100 lirayı aşacak. 

Dündar, ÖTV güncellemesiyle birlikte yeni yılda da sigara fiyatlarında artış olacağını vurguladı. 

"FİRMALAR ZAMMI ALIŞTIRA ALIŞTIRA VERMEK İSTİYOR" 

Dündar, temmuz ayında yaptığı açıklamada, firmaların maliyet zamlarını tek seferde yapmak yerine, belirli periyotlarla uyguladıklarını belirtmişti. Dündar, "ÖTV arttı ama firmalar bu miktarda zam yapmadı. Tek seferde 10 TL'lik zam yapmak yerine temmuz ayında 5 TL'lik zam yapıldı. Firmalar, zammı alıştıra alıştıra vermek istiyor. Bu yüzden önümüzdeki ay bir 5 TL'lik daha zam bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı. 

