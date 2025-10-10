Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
MÜSİAD'dan asgari ücret zammı için dikkat çeken öneri: Vatandaşın morale ihtiyacı var

MÜSİAD'dan asgari ücret zammı için dikkat çeken öneri: Vatandaşın morale ihtiyacı var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Asgari Ücret, Enflasyon, Faiz İndirimi, MÜSİAD, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milyonlar "Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?" sorusuna cevap ararken, MÜSİAD'dan asgari ücret zammıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Vatandaşların morale ihtiyacı olduğunu ve bu nedenle asgari ücretin beklenenin üzerinde açıklanması gerektiğini belirten MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir, asgari ücret zammı için önerisini paylaştı. İşte detaylar...

2026'ya sayılı günler kala asgari ücret zammı yeniden gündem olmaya başladı. Milyonlar, asgari ücrete yapılacak zammı merak ederken, tahminler de gelmeye başladı. 

TAHMİNLER YÜZDE 20-25 ZAM ARALIĞINDA

Geçtiğimiz yıl asgari ücreti doğru tahmin eden JP Morgan, 2026 için yayınladığı yeni raporda %20 oranında zam öngörüsünde bulundu. Bir diğer küresel finans devi Morgan Stanley'in asgari ücret zammı tahmini ise yüzde 20-25 arasında. Türkiye'deki uzmanlarda asgari ücret zammı için yüzde 20-25 bandına "Gerçekçi" yorumu yapılıyor.

MÜSİAD'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI ÖNERİSİ 

Asgari ücret zammıyla ilgili son öneri ise MÜSİAD'dan geldi. CNBC-e yayınında konuşan MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir, asgari ücret zammı için enflasyon ve büyüme rakamlarını işaret etti. 

"EYLÜL ENFLASYONU ENDİŞE VERİCİ" 

Eylül ayında enflasyonun yüksek geldiğini belirten Özdemir, "Artık iş dünyası verilere takılarak ilerlemeyi öğrendi. Eylül ayında enflasyonun yükselmesi iş dünyasında ciddi kırılganlık oluşturmaz. Karşımızda geçtiğimiz 10 yılın üstünde bir eylül ayı artışı var. Bu rakam biraz endişe verici olabilir. Haziran ayından itibaren fiyatlama davranışlarında bozulma gözlemliyoruz. Biz daha çok çekirdek enflasyona odaklanılması gerektiğini söylemiştik. Burada direnç olduğunu görebiliyoruz. Enflasyonun ve faizin düşüş trendine girdiğinin ikna olunması süreci var. Burada da biraz yavaşlama ve kırılma görüyoruz." dedi. 

"100-150 BAZ PUANLIK FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYORUZ"

Merkez Bankası'ndan 23 Ekim tarihinde  100-150 baz puan aralığında faiz indirimi beklentilerinin olduğunu belirten Özdemir, "Tek başına faiz-enflasyon ilişkisini kullanacağımız dönemi yaz aylarında bıraktık. Aralıkta da bu bazda indirim devam eder diye düşünüyorum. Şok indirim beklemiyoruz. Piyasanın Kovid'den bu yana oturmuş olduğu denge var. Sadece enflasyonu düşürmeye endeksli bir para politikası izlenirse beraberinde birçok piyasa etkenini tahrip etmiş oluruz. Paraya ulaşımla ilgili çok ciddi problemler var. Politika faizinin aşağı inmesiyle doğru orantılı faiz politikası bankalar tarafından güdülmüyor. Faiz indirimlerinin bankalar tarafında tam yansıdığını söylemek zor." şeklinde konuştu. 

"ASGARİ ÜCRET BEKLENENİN ÜSTÜNDE AÇIKLANMALI" 

Asgari ücret zammıyla ilgili önerilerini de paylaşan Özdemir, "Asgari ücret konusunda bir tarafta sanayici var. Sanayici daha çok üretici TL maliyetlerin yükselmemesi asgari ücretin yüksek açıklanmaması arzusunda. Öte taraftan bakınca hanehalkına anlam ifade edici bir mesaj verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Asgari ücreti beklenenin bir miktar üstünde açıklamaya toplumun ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hanehalkının morale ihtiyacı olduğunu düşünüyorum." dedi. 

"GERÇEKLEŞMİŞ ENFLASYONA BÜYÜME ORANI EKLENMELİ"

Özdemir sözlerine şöyle devam etti: "Beklenen enflasyon değil gerçekleşmiş enflasyon artı milli gelirden pay alınması lazım. Büyüme oranının üzerine eklenerek asgari ücretin açıklanması güzel olur. Rakam vermeyeyim. Halkın, toplumun kazancında enflasyon verisinin altında kalmayıp ülkenin büyüme oranının üzerine eklendiği rakamın daha makul olacağını düşünüyorum.Bölgesel asgari ücret 1985’lere kadar uygulandı. Kanun gerekiyor. Bunun faydalı olacağını düşünüyorum. Bölgesel asgari ücretin çok daha iyi yaklaşım sergileyeceğini düşünüyorum. Belki pilot olarak İstanbul’da uygulanabilir. İyi bir açılım olabilir."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

