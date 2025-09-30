Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
2025 zammını nokta atışı bilmişti! ABD'li JP Morgan'dan 2026 asgari ücret tahmini 

- Güncelleme:
2025 zammını nokta atışı bilmişti! ABD&#039;li JP Morgan&#039;dan 2026 asgari ücret tahmini 
Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zammı önceden bilen JP Morgan'dan yeni bir tahmin geldi. ABD'li banka 2026 için asgari ücret zammı beklentisini açıkladı. 

Yıl sonuna doğru gidilirken milyonları da zam heyecanı sarmaya başladı. Emekli, memur ve asgari ücretliler yeni yılda alacağı zammı heyecanla bekliyor. Emekli ve memur zammı enflasyona göre belirlenecek, asgari ücret zammını ise aralık ayında toplanacak komisyon belirleyecek. 

ASGARİ ÜCRETE 2025'TE NE KADAR ZAM YAPILDI?

2025 yılında asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmıştı. Böylece asgari ücret 17 bin 2 TL'den 22 bin 104 TL'ye çıkarıldı.

2025 zammını nokta atışı bilmişti! ABD'li JP Morgan'dan 2026 asgari ücret tahmini  - 1. Resim

JP MORGAN'DAN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ 

Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zammı ABD'li banka JP Morgan, önceden bilmişti. 2026 asgari ücretinin belirlenmesine sayılı günler kala JP Morgan'dan yeni bir tahmin geldi. 

2025 zammını nokta atışı bilmişti! ABD'li JP Morgan'dan 2026 asgari ücret tahmini  - 2. Resim

 

2026'DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

JP Morgan, yıl sonunda asgari ücrete yüzde 20'lik bir zam bekliyor. Bu tahmin gerçekleşirse 2026'da asgari ücret 26 bin 524 TL olacak. 

2025 zammını nokta atışı bilmişti! ABD'li JP Morgan'dan 2026 asgari ücret tahmini  - 3. Resim

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

