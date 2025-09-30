2025 zammını nokta atışı bilmişti! ABD'li JP Morgan'dan 2026 asgari ücret tahmini 

Yıl sonuna doğru gidilirken milyonları da zam heyecanı sarmaya başladı. Emekli, memur ve asgari ücretliler yeni yılda alacağı zammı heyecanla bekliyor. Emekli ve memur zammı enflasyona göre belirlenecek, asgari ücret zammını ise aralık ayında toplanacak komisyon belirleyecek.

ASGARİ ÜCRETE 2025'TE NE KADAR ZAM YAPILDI?

2025 yılında asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmıştı. Böylece asgari ücret 17 bin 2 TL'den 22 bin 104 TL'ye çıkarıldı.

JP MORGAN'DAN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zammı ABD'li banka JP Morgan, önceden bilmişti. 2026 asgari ücretinin belirlenmesine sayılı günler kala JP Morgan'dan yeni bir tahmin geldi.

2026'DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

JP Morgan, yıl sonunda asgari ücrete yüzde 20'lik bir zam bekliyor. Bu tahmin gerçekleşirse 2026'da asgari ücret 26 bin 524 TL olacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.