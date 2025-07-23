Emekli sandığı emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2025? SGK 'Hayırlı Olsun' diyerek duyurdu

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren temmuz ayı maaş zammı açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16,67 oranında zam yapılmasıyla beraber gözler maaş ödeme takvimi araştırılıyor. Peki, Emekli sandığı emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2025?

11 Temmuz 2025 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle beraber en düşük emekli aylığı 14.469 TL’den 16.881 TL’ye çıktı.

Ayrıc en düşük emekli aylığını alacak kişi sayısında da arttı ve 300 bin yeni emekli, artık bu sınırdan yararlandı. Peki, Emekli sandığı emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2025?

EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK 2025?

SGK tarafından yapılan açıklamayla beraber Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların temmuz ayı zam farkının 25 Temmuz Cuma günü hesaplarına yatırılacağını belli oldu.

Bağ-Kur emeklileri ise 25 Temmuz – 27 Temmuz tarihleri arasında maaşlarını zamlı olarak alacaktır.

Emekli Sandığı (4C) kapsamında maaş alan emekliler ise genellikle her ayın 1’i ile 5’i arasında ödeme almaktadır. Bu kapsamda zam farkları da bu dönemde hesaplara yansıyacağı belirtildi.

SGK'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşlarımızın 2025 yılı Temmuz ayı zam farklarını 25 Temmuz Cuma günü hesaplarına yatırıyoruz" denildi.