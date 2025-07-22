Emekli sandığından aylık alanların temmuz ayı zam farkı yatırılıyor! SGK tarihi açıkladı
Ekonomi Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
SGK, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların temmuz ayı zam farkının 25 Temmuz Cuma günü hesaplarına yatırılacağını bildirdi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların temmuz ayı zam farklarının 25 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını bildirdi.
EMEKLİ SANDIĞINDAN AYLIK ALANLARIN ZAM FARKI NE ZAMAN YATIRILIYOR?
SGK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2 milyon 506 bin 829 kişiye toplam 12 milyar lira zam farkını 25 Temmuz 2025 Cuma günü ödüyoruz. Ödemelerinizi aylık almakta olduğunuz banka ve PTT şubelerinden alabilirsiniz. Hayırlı olsun."
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru