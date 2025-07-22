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Haberler > Ekonomi > Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber! Bu bankadan maaşını alanlar yaşadı: Ulaşım bedava olacak

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber! Bu bankadan maaşını alanlar yaşadı: Ulaşım bedava olacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber! Bu bankadan maaşını alanlar yaşadı: Ulaşım bedava olacak
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milyonlarca emekli için kamu bankalarından sevindiren haber geldi. Maaşını Ziraat Bankası'ndan alan yeni emeklilere HGS ücretsiz verilecek. Halk Bankası ise İSPARK otoparklarından yararlanma hakkı verdi. İşte müjdelerin tüm detayları.

Milyonlarca emekli kamu bankaları Ziraat Bankası ve Halkbank'dan gelen güzel haberle sevindi. 

Maaşını Ziraat Bankası'ndan alan ve SGK'dan ilk defa emekli maaşı alacak emeklilerin Hızlı Geçiş Sistemi etiketi ücretsiz verilecek.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber! Bu bankadan maaşını alanlar yaşadı: Ulaşım bedava olacak - 1. Resim

ÜCRETSİZ OTOPARK AVANTAJI

NTV Haber'in haberine göre, Halkbank'tan emekli maaşı alanlar Paraf kart ile tek seferde yapacakları 500 liralık alışverişte İSPARK'ta ücretsiz otopark hakkı elde ediyor. Yol üstü otoparklarda 2 saat, kapalı ve bariyerli otoparklarda 4 saat ücretsiz park yapılabilecek.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber! Bu bankadan maaşını alanlar yaşadı: Ulaşım bedava olacak - 2. Resim

PROMOSYONLARA DİKKAT

Emekli maaş promosyonları bankalar tarafından güncelleniyor. Mevcut promosyonunuz varsa da daha yüksek promosyon veren bankaya maaşınızı taşıyarak yüksek promosyon elde edebilirsiniz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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