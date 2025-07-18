Emeklilerin maaşı tehlikede! İsa Karakaş açıkladı, bir hata kesintiye yol açabilir

Bankaların emekli maaşlarına bloke koymasının önünün açılmasının ardından emekliler maaşlarında yaşanabilecek kesintiler konusunda endişelenmeye başladı. Türkiye gazetesi yazarı SGK Başuzmanı İsa Karakaş, çalışan emeklilerin maaşlarında yaşanabilecek kesintilere ilişkin önemli bilgiler verdi. Karakaş yapılacak bir hatanın kesintilere yol açabileceğini söyledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bankaların, emeklilerin maaşlarına kredi borçlarını ödememeleri halinde bloke koymasının önünün açılmasının ardından emekliler maaşlarında yaşanabilecek kesintileri merak ediyor.

Emekli olupta çalışmaya devam edenlerin maaşlarının kesilebileceğine dair çıkan haberler emeklileri daha da endişelendirdi. Türkiye gazetesi yazarı SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emekli maaşının kesilebileceği durumları açıkladı.

EMEKLİ MAAŞININ KESİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL

TGRT Haber canlı yayınında konuşan Karakaş, “Kazanılmış bir hakkın kesilmesi söz konusu olamaz. Yasal şekilde çalışan emeklilerin maaşlarında herhangi bir kesinti yaşanmaz” dedi.

2008 yılı Ekim ayından sonra ilk kez sigortalı olarak işe girenlerin durumunun farklı olduğunu vurgulayan Karakaş, "Kanunda yapılan değişiklik gereği maaş kesintisi söz konusu olabilir. Ancak mevcut emekliler için böyle bir durum yok" ifadelerini kullandı.

BİR HATA KESİNTİYE YOL AÇABİLİR

Emekli olup yeniden çalışmaya başlayanların Sosyal Güvenlik Destek Primi kapsamında olduğunu hatırlatan Karakaş, muhasebenin yapacağı hatalara dikkat çekti. Karakaş, “Eğer iş yeri destek primi bildirimini yapmamışsa maaşta geçici bir kesinti olabilir. Ancak bu, hemen ertesi gün düzeltilebilecek bir durumdur” dedi.

İlgili Haber Emeklilerin maaşı neden eksik ödenir?

EMEKLİ RIZA GÖSTERSE DAHİ BANKA BLOKE ETMEMELİ

Bankaların emekli maaşına bloke koymasının önünün açılmasını eleştiren Karakaş, “Bu karar emeklilerin aleyhine, bankaların lehine oldu. Emekliler zaten zor durumda. Rıza gösterse bile bloke uygulanmamalı. 16 milyondan fazla emeklimiz var ve çoğu geçim sıkıntısı yaşıyor. Bu mağduriyetin önüne geçmek için rıza olsa bile blokeyi engelleyen bir yasal düzenleme şart”” diye konuştu.