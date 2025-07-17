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Haberler > Magazin > “Emekli oldum, EYT’ye geçtim” demişti… Selin Demiratar hiç yaşlanmamış!

“Emekli oldum, EYT’ye geçtim” demişti… Selin Demiratar hiç yaşlanmamış!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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“Emekli oldum, EYT’ye geçtim” demişti… Selin Demiratar hiç yaşlanmamış!
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

‘Adanalı’ , ‘Acı Hayat’ gibi başarılı dizilerde rol alan Selin Demiratar, oyunculuğu bıraktı. Daha önce verdiği bir röportajda “Emekli oldum, EYT’ye geçtim” sözleriyle konuşulan Demiratar son haliyle yeniden gündeme geldi.

2008-2010 yılları arasında ekranlarda fırtınalar estiren Adanalı dizisinde Komiser İdil Ertürk’ü canlandıran Selin Demiratar, uzun süre sonra ortaya çıktı. Gözlerden uzak bir hayat yaşayan ünlü ismi görenler “Hiç yaşlanmamış” yorumlarında bulundu.

“Emekli oldum, EYT’ye geçtim” demişti… Selin Demiratar hiç yaşlanmamış! - 1. Resim

16 YAŞINDA OYUNCULUĞA BAŞLADI

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ni bitiren ve 1999’da Miss Globe Türkiye güzeli seçilen Selin Demiratar, aynı yarışmada dünya üçüncülüğü elde etmişti. 16 yaşında ‘Koçum Benim’ dizisiyle ekrana adım atıp 2001’de ‘90 60 90’ ile profesyonel kariyerine başlamıştı. 

“Emekli oldum, EYT’ye geçtim” demişti… Selin Demiratar hiç yaşlanmamış! - 2. Resim

ŞİMDİ EKRANLARDAN UZAK

Acı Hayat’ta Nermin, Adanalı’da İdil, Huzur Sokağı’nda Feyza adlı karakterleri oynamıştı. Abdülhamit Düşerken, Şaşkın, O Kadın, Patlak Sokaklar: Gerzomat gibi filmlerde de oynamıştı. 2014 yılında ekranlardan uzaklaşan Demiratar, 2020’de iş adamı Mehmet Ali Çebi ile dünya evine girmişti. 

“Emekli oldum, EYT’ye geçtim” demişti… Selin Demiratar hiç yaşlanmamış! - 3. Resim

“OYUNCULUĞU BIRAKTIM, EYT’YE GEÇTİM”

Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan Selin Demiratar, daha önce verdiği bir röportajda, “Oyunculuğu bıraktım artık. Emekli oldum, EYT’ye geçtim ben de. Biraz o tempodan yoruldum, çok küçük yaşlarda başlamıştım zaten oyunculuğu. Set temposu bana biraz yorucu geldi, o yüzden bıraktım. İnanın özlemiyorum, izlemeyi seviyorum artık. İleride belki küçük rollerde olabilirim. O uzun saatler çalışma temposu çok ağır. Yorucu aslında. Başlarda geri dönmem için herkes ikna etmeye çalıştı ama bence artık herkes emekliliğime alıştı” açıklamasını yapmıştı. 

HERKES AYNI YORUMLARI YAPIYOR

Oyunculuğa yoğun çalışma temposu nedeniyle veda ettiğini belirten Selin Demiratar, sosyal medyadan fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. 

“Emekli oldum, EYT’ye geçtim” demişti… Selin Demiratar hiç yaşlanmamış! - 4. Resim

Demiratar’ı görenler “Hiç yaşlanmamış” , “Hala aynı…” , “Yıllar geçtikçe güzelleşiyor” tarzında yorumlarda bulunuyor. 

İşte Selin Demiratar’ın son hali…

“Emekli oldum, EYT’ye geçtim” demişti… Selin Demiratar hiç yaşlanmamış! - 5. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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