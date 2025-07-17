"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Deniz Seki'den yıllar sonra Bayhan ve "Popstar" itirafı

Şarkıcı Deniz Seki ile "Popstar" yarışmasıyla şöhrete kavuşan Bayhan Gürhan arasında 2000'lerin başında yaşanan polemik, uzun süre magazin gündeminden düşmemişti. Seki, son olarak 'Gassal' dizisindeki performansıyla adından söz ettiren meslektaşı hakkında yıllar sonra ilk kez konuştu.

Ahmet San, Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi ve Deniz Seki'nin jüri koltuğunda oturduğ, 2003 yılında Kanal D'de ekranlara gelen Popstar yarışmasına katılan Bayhan Gürhan, kendine has yorumuyla dikkat çekmişti. Geçmişte işlediği cinayet nedeniyle bir dönem cezaevinde yatan şarkıcı, bu olay ortaya çıktıktan sonra Deniz Seki tarafından sert sözlerle hedef alınmıştı.

Bayhan’ın geçmişine tepki gösteren şarkıcı, "Bir popstar cinayet işlemez, hapse giren adamdan sanatçı olmaz" ifadelerini kullanmıştı. Deniz Seki, konuyla ilgili yıllar sonra yaptığı açıklamada, Bayhan ile aralarında küslük olmadığını söyledi.

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"BİZ HELALLEŞTİK"

"Bana Baştan Anlat" YouTube programına konuk olan ünlü şarkıcı, “Çocukla benim hiçbir şeyim yok, çok da seviyorum. Biz helalleştik, o da bana kırgın değil. Hatta birlikte şarkı söylemek istedi. Her zaman başım üstünde yeri var. Çocuğun hiçbir günahı yok, suçu yok. O yarışma platformundaki bir durumla alakalıydı" sözlerini sarf etti.

"BAYHAN'LA DÜET YAPABİLİRİZ"

55 yaşındaki sanatçı, dijital platform dizisi "Gassal"ın 2'nci sezonunda şarkıları seslendiren Bayhan için "Bir düet mi yapsanız" sözlerine, "Belki de yaparız. Herkese de cevap olur, şahane bir şarkı da yazarım" karşılığını verdi.