Bursa konserinde talihsiz kaza! Bayhan şarkı söylerken yere düştü

"Popstar" yarışmasıyla şöhret kazanan, son dönemde dijital platformda yayınlanan "Gassal" dizisinin ikinci sezonuyla gündemde olan şarkıcı Bayhan Gürhan, Bursa konseri sırasında talihsiz bir kaza yaşadı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Bayhan Gürhan, 2003 yılında düzenlenen; Armağan Çağlayan, Deniz Seki ve Ercan Saatçi'nin jüri koltuğunda oturduğu Popstar yarışmasıyla hafızalarda yer etti. Şimdilerde Ahmet Kural ve Hande Soral'ın başrolü üstlendiği Gassal dizisinde seslendirdiği şarkılarla söz ettiren Bayhan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı.

Bayhan, kendie has üslubuyla "Tiryakinim" adlı şarkıyı seslendirdiği sırada talihsiz bir kaza yaşadı. Sahnede kabloya takılan şarkıcı, dengesini kaybederek yere düştü.

Ünlü şarkıcının kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı. Seyirciler panik yaşarken; kısa sürede toparlanan Bayhan, hiçbir şey olmamış gibi ara vermeden konserine devam etti.