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Bursa konserinde talihsiz kaza! Bayhan şarkı söylerken yere düştü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bursa konserinde talihsiz kaza! Bayhan şarkı söylerken yere düştü
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

"Popstar" yarışmasıyla şöhret kazanan, son dönemde dijital platformda yayınlanan "Gassal" dizisinin ikinci sezonuyla gündemde olan şarkıcı Bayhan Gürhan, Bursa konseri sırasında talihsiz bir kaza yaşadı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Bayhan Gürhan, 2003 yılında düzenlenen; Armağan Çağlayan, Deniz Seki ve Ercan Saatçi'nin jüri koltuğunda oturduğu Popstar yarışmasıyla hafızalarda yer etti. Şimdilerde Ahmet Kural ve Hande Soral'ın başrolü üstlendiği Gassal dizisinde seslendirdiği şarkılarla söz ettiren Bayhan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı.

Bursa konserinde talihsiz kaza! Bayhan şarkı söylerken yere düştü - 1. Resim

Bayhan, kendie has üslubuyla "Tiryakinim" adlı şarkıyı seslendirdiği sırada talihsiz bir kaza yaşadı. Sahnede kabloya takılan şarkıcı, dengesini kaybederek yere düştü.

Bursa konserinde talihsiz kaza! Bayhan şarkı söylerken yere düştü - 2. Resim

Ünlü şarkıcının kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı. Seyirciler panik yaşarken; kısa sürede toparlanan Bayhan, hiçbir şey olmamış gibi ara vermeden konserine devam etti.

Bursa konserinde talihsiz kaza! Bayhan şarkı söylerken yere düştü - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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