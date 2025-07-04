TRT'nin popüler dizisi Gassal'ın 3. sezonu ne zaman? Gassal dizisi için beklenen açıklama geldi

TRT'nin dijital platformu tabii'nin orijinal dizisi "Gassal", başarılı oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle ilk iki sezon izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Sevilen dizi için güzel haber verildi, çekimlerin başladığı duyuruldu. Gassal'ın üçüncü sezonu yeni süprizleriyle izleyicisinden tam puan almayı hedefliyor. TRT'nin popüler dizisi Gassal'ın 3. sezonu ne zaman? İşte tüm ayrıntılar...

Türkiye'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin en çok izlenen dizlerinden biri olan "Gassal"ın üçüncü sezon çekimlerine başlandı.

İlk iki sezonuyla izlenme rekorları kıran ve Hande Soral ve Bayhan'ın ekibe dahi olmasıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırmayı başaran yapım, üçüncü sezonla izleyicilerini heyecanlandırmayı başardı.

Gassal'ın yeni sezonunda yönetmen koltuğuna Sümeyye Karaarslan ve Onur Tan'ın oturduğu dizinin başrollerini Ahmet Kural ile Hande Soral paylaşıyor.

TRT'NİN POPÜLER DİZİSİ GASSAL'IN 3. SEZONU NE ZAMAN?

Gassal'ın sezonun yayın tarihi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Şu an için dizinin ne zaman başlayacağına dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Gassal'ın üçüncü sezon çekimlerine başlanıldığı bilinmektedir.

Gassal dizisinin başrol oyuncusu Ahmet Kural, üçüncü sezon çekimleriyle ilgili "Çok enteresan bir senaryoydu. Sümeyye Karaarslan büyük bir kalem. Etki oluşturacağını düşünüyordum ama bu kadar etkili olacağını tabii kimse tahmin edemezdi. O yüzden çok mutluyum." dedi

GASSAL 3.SEZONDA NELER OLACAK?

Gassal'ın üçüncü sezonunda Baki'nin yolculuğunun kaldığı yerden devam ettiğinin altını çizen Kural, "Hala heyecanımız sınırsız. Baki karakteri, yorumlardan da gördüğüm kadarıyla hakikaten sanki yaşıyormuş gibi. Var olan bir insanmış gibi yorumlar görüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Bir karakter değil de sanki gerçekten varmış gibi herkesin içinde bir Baki var. Kadın, erkek, herkesin hikayesi aynı. Herkesin bir acısı, yalnızlığı var. Ölüm zaten keza hepimizin her an yanındaki bir olgu. Bu nedenle etkileyici bir iş olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Gassal'ın üçüncü sezonuna ilişkin dizinin yönetmeni ise Baki'nin yolculuğuna aynı tatta devam edeceğini vurgulayarak, "Baki'nin bildiği ya da bilmediği bazı sırlarımız var kenarda tuttuğumuz. Onları göreceğiz. Gasilhane, işimiz düştüğünde gidip hayatımız sanki hep orada geçecekmiş gibi yaşadığımız bir yer. İşimiz düşmediğinde de orayı tamamen unutuyoruz. Fakat işin ilginci herkesin bir gün yolu düşüyor. O yüzden projede konuk oyunculu bir tasarım yapmıştık. 'Kim oynarsa olur'dan ziyade 'Burada şu isim olmalı.' diyerek sadece bir bölüm gördüğümüz oyuncular üzerine uzun uzun toplantılar yaptığımız oldu. Bu tasarımı yeni sezonda da koruduk. Daha önceki sezonlarda gördüğümüz konuk oyunculardan devam edenler de var. Yeni konuk oyuncularımız da var." dedi.