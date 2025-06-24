Gassal nerede çekildi, hangi köyde? Çekim yerleri merak ediliyor

TRT Tabii platformunda çok izlenen Gassal dizisi, Ahmet Kural'ın etkileyici performansıyla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Çekim mekanlarıyla merak konusu olan dizi hakkında 'Gassal nerede çekildi" gündeme geldi.

TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanan ve kısa sürede fenomen haline gelen Gassal dizisi, hem derin hikayesi hem de çarpıcı mekanlarıyla dikkat çekiyor. Ahmet Kural’ın başrolünde yer aldığı Gassal nerede çekildi merak ediliyor.

GASSAL NEREDE ÇEKİLDİ?

Gassal dizisinin çekim yerleri hakkında resmi bir açıklama yapılmasa da İstanbul’un Beykoz ilçesi ve Kocaeli’nin Gebze bölgesinde yoğunlaşarak gerçekleştiği biliniyor.

Özellikle Kılıçlı Köyü’nde kurulduğu öğrenilen film platosu gasilhane sahneleri için özel olarak hazırlanan mekanlarıyla dikkat çekiyor.

Beykoz Kılıçlı Köyü Cami, dizinin ikonik sahnelerine ev sahipliği yaparken bu sahneler dizinin duygusal yönünü beslerken hikayesindeki derinliği yansıtıyor.

GASSAL HANGİ KÖYDE ÇEKİLİYOR?

Gassal dizisinde sıkça görülen “Gassal köyü” kurgusal bir mekan olsa da, çekimler İstanbul ve Kocaeli’deki gerçek köylerde yapıldı. Beykoz’a bağlı Kılıçlı Köyü ve Cumhuriyet Köyü, dizinin çekimlerinde kullanıldığı öne sürülüyor. Kılıçlı Köyü, gasilhane ve cenaze namazı sahneleri için kullanılıyor.

GASSAL DİZİSİ KONUSU NE?

Gassal dizisi, ölümle burun buruna gelen Gassal olan Baki'nin "Ölünce beni kim yıkayacak" sorusunun peşine düşmesiyle başlıyor. Ölümle hayat arasındaki ince çizgiyi mizahi ve duygusal bir dille harmanlayan dizi izleyiciyi güldürürken düşündürüyor. Oyuncu kadrosunda Ahmet Kurak, Hande Soral, Ferhan Vural, Erdal Cindoruk ve Demir Karahan yer alıyor.