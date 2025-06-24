Gassal TRT 1'de ne zaman, hangi günler yayınlanacak? Fenomen dizi televizyona geliyor

TRT 1'in dijital platformu Tabii'nin ses getiren dizisi Gassal televizyon ekranlarına geliyor. TRT 1'de izleyiciyle buluşacak Gassal hangi günler ne zaman yayınlanacak belli oldu. Başrolde Ahmet Kural'ın yer aldığı dizi, platformun en çok izlenen yapımlarından biri olmuştu.

Tabii platformunun en çok izlenen yapımlarından olan Gassal, televizyon izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Sümeyye Karaarslan'ın yazdığı ve yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir'in oturduğu dizi, ölüm ve hayat arasındaki ince çizgiyi mizahi bir dille anlatıyor.

Gassal TRT 1'de ne zaman, hangi günler yayınlanacak sorusu merak ediliyor.

GASSAL TRT 1'DE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Gassal dizisi, TRT’nin dijital platformu tabii’de 1. ve 2. sezonuyla büyük bir hayran kitlesi edindikten sonra bölümleri TRT 1'de yayınlanmaya hazırlanıyor. Dizi, 23 Haziran Pazartesi'den itibaren izleyicilerle buluşmaya başladı.

GASSAL HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Gassal, TRT 1’de hafta içi her gün akşam saat 20.00’de yayınlanacak. 2 sezon olan dizi yaz akşamlarında izleyicilere eşlik edecek.

GASSAL DİZİSİ KONUSU NE?

Gassal, otuzlu yaşlarında içine kapanık bir gassal olan Baki’nin hikayesini anlatıyor. Toplumdan kendini soyutlamış Baki, ölümle yüz yüze geldikten sonra aklına takılan bir soruyla hayatında yeni bir yolculuğa çıkar: “Öldüğümde beni kim yıkayacak?” Bu soru hem mizahi hem de dram dolu bir hikayenin başlangıcı olur.

Dizi izleyiciyi ölüm ve hayat arasındaki ince çizgiyi kara komedi unsurlarıyla sorgulamaya davet ederken, Baki’nin yalnızlık, korkuları ve geçmişle yüzleşme süreçleri derinlemesine işleniyor.

GASSAL OYUNCU KADROSU

Ahmet Kural, Hande Soral, Erdal Cindoruk, Serkan Ercan, Demir Karahan, Eren Balkan, Ferhan Vural, Mehmet Güzel, Bayhan, Mertcan Ertürk, Begüm Öner, Ercan Kesal, Mete Akı gibi isimler yer alıyor.