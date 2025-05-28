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Kadınlar nasıl gassal olur, maaşı ne kadar? Gassal olma şartları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kadınlar nasıl gassal olur, maaşı ne kadar? Gassal olma şartları
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gassal kelimesi Türkçede yıkayan-yıkayıcı anlamına gelir. Gassal mesleği Müslümanlıkta ölülerin yıkanması gerekliliğiyle doğan bir meslektir. Kadınlar ve erkekler gassal olabilir. Kadınlar gassal olma şartları ve maaşları merak ediliyor.

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan Gassal dizisiyle birlikte, gassallık mesleği merak ediliyor. Özellikle "kadınlar gassal olur mu, nasıl olur" soruları araştırılıyor. 

KADINLAR GASSAL OLUR MU?

Kadınlar da gassallık mesleğini icra edebilir. İslam'da önemli bir yere sahip olan gassal mesleği cenaze işlemlerinde cinsiyet ayrımına dikkat edilir. Kadın cenazeleri kadın gassallar, erkek cenazeleri ise erkek gassallar tarafından yıkanır. 

İslami usullere göre cenazeler yıkanarak kefenlenir. Teknik bir işlemin yanı sıra manevi sorumluluk da gerektirir. 

Kadınlar nasıl gassal olur, maaşı ne kadar? Gassal olma şartları - 1. Resim

KADINLAR NASIL GASSAL OLUR, ŞARTLARI NELER?

Kadın gassal olmak için belirli eğitim ve şartları yerine getirmek gerekir. Öncelikle, Halk Eğitim Merkezleri veya Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen “Cenaze Hizmetleri (Gassallık) Kursu”na katılmak zorunludur.

Genellikle 32 saat sürer ve yaklaşık 8 hafta boyunca devam eder. Kursu başarıyla tamamlayanlar, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı gassallık sertifikası alır.

Kadınlar nasıl gassal olur, maaşı ne kadar? Gassal olma şartları - 2. Resim

Bu sertifika ile belediyelere veya özel cenaze hizmetleri şirketlerine başvurulabilir. Ayrıca, İstanbul gibi büyük şehirlerde bu kurslar sıkça düzenlenmekte ve genellikle ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Devlette kadrolu gassal olmak isteyen kadınların ise KPSS orta öğretim sınavına girmesi ve en az 60 puan alması gerekiyor. Ayrıca İmam Hatip Lisesi mezunu olmak veya ilahiyat alanında eğitim almış olmak öncelik sağlasa da en az ilköğretim mezunu olan herkes bu mesleğe başvurabilir.

Kadınlar nasıl gassal olur, maaşı ne kadar? Gassal olma şartları - 3. Resim

GASSAL NE KADAR MAAŞ ALIR?

Gassal maaşları, çalışılan kuruma, deneyime ve kadrolu/kadrosuz statüye göre değişiklik gösteriyor. 2025 yılı itibarıyla, devlete kadrolu olarak atanan kadın gassallar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak 36.000 TL ile 45.000 TL arasında maaş alıyor.

Belediyelerde kadrolu çalışan gassalların maaşları ise ortalama 33.000 TL ile 37.000 TL arasında değişiyor. Ancak, kadrosuz veya sözleşmeli gassallar genellikle asgari ücret seviyesinde bir gelir elde ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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