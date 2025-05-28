Gassal 3. sezon olacak mı, ne zaman çıkacak? Gassal yeni sezon için tarih heyecanla bekleniyor!

TRT'nin dijital platformu Tabii’nin ses getiren yapımlarından biri olan Gassal, yayınladığı iki sezon boyunca izleyicileri hem düşündürüp hem güldüren tarzıyla dikkat çekmişti. Kara mizah ve dramatik unsurları bir arada sunan bu farklı yapım, ikinci sezonunu tamamlamasının ardından yeniden gündemde. Dizinin takipçileri Gassal 3. sezon olacak mı, ne zaman çıkacak merak ediyor.

GASSAL 3. SEZON OLACAK MI?

TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanan Gassal dizisi, ikinci sezonunun ardından yeniden gündemde. Gassal farklı anlatım tarzı ve sıra dışı atmosferiyle dikkat çekerken üçüncü sezon beklentileri de hızla yükseliyor. İkinci sezon finalinin ardından izleyiciler, dizinin devam edip etmeyeceğini merak etmeye başladı. Sosyal medyada sık sık gündeme gelen soru nihayet cevabını buldu.

İzleyici kitlesi her geçen gün büyüyen Gassal’ın üçüncü sezonu için resmi açıklama dizinin senaristi Sümeyye Karaarslan’dan geldi. Karaarslan, dizinin yeni sezon hazırlıklarına başlandığını duyurarak, Gassal dizisinin henüz bitmediğini vurguladı.

GASSAL 3. SEZON ÇIKACAK MI, NE ZAMAN?

İkinci sezonu 24 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanan Gassal, sezon boyunca özellikle Ahmet Kural’ın canlandırdığı “Baki” karakteriyle öne çıktı. Ölüm kavramını kara mizah öğeleriyle ele alan yapım, sezon sonunda izleyiciyi cevaplanmamış sorularla baş başa bırakmıştı. Bu nedenle üçüncü sezonun olup olmayacağı kadar, ne zaman yayınlanacağı da büyük merak konusu haline geldi.

Senarist Sümeyye Karaarslan 24 Mayıs’ta düzenlenen galada yaptığı açıklamada, üçüncü sezon için senaryo çalışmalarının sürdüğünü ve hazırlık sürecine başlandığını belirtti.

Yayın takvimine dair henüz kesin bir tarih açıklanmış olmasa da, çekimlerin senaryo süreci tamamlandıktan sonra başlayacağı ifade edildi. İkinci sezonun bahar aylarında yayınlandığı göz önüne alındığında, üçüncü sezonun da 2026 yılının ilkbaharında Tabii platformunda izleyiciyle buluşması öngörülüyor.

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GASSAL YENİ SEZON TARİHİ İÇİN SENARİSTTEN AÇIKLAMA

Dizinin yeni sezonuna ilişkin en net bilgi, ikinci sezon galasında konuşan senarist Sümeyye Karaarslan’dan geldi. Karaarslan, Gassal’ın hikayesinin henüz tamamlanmadığını ve üçüncü sezonun kesinleştiğini açıkladı.

Şu an için senaryo süreci devam ederken, prodüksiyonun kısa süre içinde başlayacağı ifade ediliyor.

Yeni sezonun içeriğiyle ilgili detaylar ise şimdilik gizemini koruyor. Ancak Karaarslan’ın “beklemeye değer” ifadesi, Gassal evreninin üçüncü sezonda daha da derinleşeceği sinyalini verdi.

Ayrıca teknik ekipte veya oyuncu kadrosunda değişiklik olup olmayacağı da konuşulan başlıklar arasında.