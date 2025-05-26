‘Gassal’ beklentileri karşılıyor! Merakla beklenen dizide yeni sezon

Dizi sektöründe dünyada önemli bir noktaya erişip en çok yapım ihraç eden üçüncü ülke konumuna yerleşen Türkiye, artık doyuma ulaşan melodramlardan sonra yeni bir dil arayışında. Bunun en dikkat çeken örnekleri arasında ise TRT’nin dijital platformu tabii’nin “Gassal” dizisi yer alıyor.

MURAT ÖZTEKİN - Ölü yıkayan bir adam üzerinden sıra dışı ve aykırı bir hikâyenin işlendiği eser, kendine has üslubuyla birinci sezonunda çok ses getirmişti. “Gassal”, ekranda unutulan ölüm mefhumunu kara mizah yoluyla insanlara hatırlattı. Tabii bu, dinin merkezinde olduğu riskli bir durumdu. Ancak ilk sezonda bazen negatif anlatımlara başvurulsa da genelde “hassas” ve etkili bir yapıma imza atıldı.

YENİLİKLERLE GELDİ

Sümeyye Karaaslan’ın yazıp başrolünde Ahmet Kural’ın oynadığı eser, biraz tehirin ardından ikinci sezonuyla seyirciyle buluşuyor. Sezon galası önceki gece İstanbul’da yapılan dizide ciddi değişimler var; bu defa kadın gassal (gassale) gibi yeni karakterler ortaya çıkıyor, büyük bir kırılmayla hikâye farklı bir noktaya evriliyor. Mesela sahip çıkmak zorunda olduğu çocuklar için evlenmek mecburiyetinde olan bir Baki var karşımızda. Bu noktada ise Hande Soral’ın canlandırdığı kadın karakter öne çıkıyor. Dizinin müzikal sekanslarında ise bu defa Bayhan sahneye çıkıyor! Birinci sezona kıyasla dramı dozajı daha düşük olsa da minik bir bedenin yıkanması gibi sahneler var!

Büyük beklentiler oluşturan dizilerin, yeni sezonları risk taşır. “Gassal” şimdilik bu beklentileri nispeten karşılayarak riski bertaraf etmiş görünüyor! Duyduğumuza göre üçüncü sezonu da çekilecek olan eserde, daha büyük değişmeler yaşanacak. Mesela dizi yeni bir yönetmenle yola devam edebilir…