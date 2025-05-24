Ahmet Kural, 'Gassal' galasında müjdeli haberi duyurdu: Cinsiyeti belli oldu

Başrolünde yer aldığı 'Gassal' dizisinin ikinci sezonuyla gündemde olan Ahmet Kural, ikinci kez baba olacağını duyurdu. Avukat Çağla Gizem Kural'ın 5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Ünlü çiftin, 'Kemal' adını verdikleri 13 aylık erkek çocukları bulunuyor.

Oyuncu Ahmet Kural, Temmuz 2023'de Avukat Çağla Gizem Şahin ile Bodrum'da dünyaevine girmişti. Çift, Nisan 2024'te Kemal'in doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.

İKİNCİ KEZ ERKEK ÇOCUK BABASI OLACAK

Ahmet Kural (42) ile Çağla Gizem Kural'dan (35) müjdeli bir haber daha geldi. Çağla Gizem Kural'ın, 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Oyuncu, erkek bebek beklediklerini açıkladı.

"İLKİNDE DE ÇOK HEYECANLYDIM, ŞİMDİ DE ÇOK HEYECANLIYIM"

TRT'nin dijital platformu tabii'de yayınlanan Gassal dizisinin 2'nci sezon galasında görüntülenen Ahmet Kural, "İnşallah ikinci kez baba olacağım. İlkinde de çok heyecanlıydım, şimdi de çok heyecanlıyım. Baba olmak çok ayrı bir duygu" ifadelerini kullandı.