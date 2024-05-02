Murat Cemcir ile Ahmet Kural’ın neden küstüğü ortaya çıktı! Dost kazığı yemiş

Birlikte pek çok projede rol alan ve bir dönem yiyip içtikleri ayrı gitmeyen Murat Cemcir ile Ahmet Kural, birbirini tek kalemde silmişti. Cemcir, dostu Kural’ın düğününe dahi katılmamıştı. İkilinin küslük nedeni ortaya çıktı.

‘Ailecek Şaşkınız’ , ‘Çalgı Çengi’ , ‘Düğün Dernek’ gibi pek çok projede birlikte rol alan Murat Cemcir ile Ahmet Kural’ın arası açılmıştı. Uzun zamandır küs oldukları bilinen iki ünlü ismin konuşmama nedeni belli oldu.

“TEK BAŞIMA BİR ŞEYLER YAPMAK İSTİYORUM” DEMİŞTİ

Ahmet Kural, geçtiğimiz yıl Bodrum’da avukat Çağla Gizem Şahin ile nikah masasına oturmuştu. Ancak Kural’ın yakın arkadaşı Cemcir, ne düğüne katılmış ne de herhangi bir paylaşım yapmıştı.

Son olarak bir YouTube kanalına konuk olan Murat Cemcir, Kural ile küslüğü hakkında konuşmuştu. Açıklamasında ise “Yeni maceralar yaşamak, yeni hikayeler yapmak, yeni filmler yapmak noktasında tatlı bir yerde bıraktığımızı düşünüyorum ben. Çok güzel işler yapıyorlar. Ahmet tek başına çok güzel şeyler yapıyor. Hatta Selçuk (Aydemir) ile beraber bir tane film yaptılar. Çok güzel devam ediyorlar onlar yollarına. Ama ben hayatımın bu döneminde tek başıma bir şeyler yapmak istiyorum ifadelerini kullanmıştı.

“DUYUNCA ŞOKE OLUYOR, DOST KAZIĞI YİYOR”

Ahmet Kural ile Murat Cemcir küslüğünün nedeni aylar sonra ortaya çıktı. Aramızda Kalmasın'ın sunucusu Yelda Kırçuval, nedenini şöyle açıkladı:

“İddiaya göre Murat Cemcir, senarist Selçuk Aydemir ile sırt sırta yürüyordu. Bir tarafta da Ahmet Kural var. Bu üçlü birlikte yol alıyorlar. Yapım, senarist vs. her kafada aynı noktada buluşuyorlar. Selçuk Aydemir ile Murat Cemcir arasında bir anlaşmazlık oluyor. Aydemir, çektikleri bir filmden parasını eksik aldığını söylüyor ve küsüyorlar. Selçuk Aydemir bir kenara çekiliyor. O süreçte Murat Cemcir ile Ahmet Kural da küs. Sonrasında bir anda Aydemir ile Kural, Cemcir’den habersiz arka planda iş çeviriyorlar, senaryo yazıyorlar ve birlikte film çekiyorlar ve ona bir şey söylenmiyor. Duyduğunda ise şoke oluyor. Ben onlar için o kadar emek verdim diyor. Bu noktada dost kazığı yiyor.”