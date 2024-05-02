Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan’dan sürpriz hamle: Dini nikah kıydılar

40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile düğün hazırlığı yapan Mehmet Ali Erbil’in dini nikah kıydığı ortaya çıktı. İkilinin evde yapılan nikahına yakın dostları katıldı.

Mehmet Ali Erbil, bir süredir birlikte olduğu kendisinden 40 yaş küçük kız arkadaşı Gülseren Ceylan’ı ailesiyle tanıştırmıştı. Çiftten son olarak sürpriz bir hamle geldi.

26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile mutlu bir birliktelik sürdüren Mehmet Ali Erbil, birlikte yaşamaya başlamıştı. İkili dini nikah kıydı. Çiftin Yeniköy’deki evlerinde bir ay önce gerçekleşen nikaha yakın dostları katıldı.

AYRILIKLARI KISA SÜRDÜ

Özel hayatıyla adından söz ettiren ve daha önce 5 kez nikah masasına oturan 66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan’a geçtiğimiz yıl evlilik teklifi etmişti. Ancak çiftin birlikteliği uzun sürmemişti. İkilinin daha sonra arası bozulmuş ve ayrılma kararı vermişlerdi.

Gülseren Ceylan sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Ben ondan vazgeçtim. Bu ilişkiden vazgeçtim. O yüzden bu saatten sonra kiminle takipleşirse, kiminle sevgili olursa olsun beni ilgilendirmiyor. Yolu açık olsun. Ben bir kere uyarımı yaptım, ikinciyi zaten yapmam. Yeter ki benden uzak olsun, benim arkadaşlarıma bir şey söylemesin” ifadelerini kullanmıştı.

Ayrılığa daha fazla dayanamayan çift kısa süre sonra barıştı.

ÇOCUKLARI İLİŞKİYE ONAY VERİYOR MU?

Öte yandan Mehmet Ali Erbil’in çocuklarının bu ilişkiye onay vermediği haberleri çok konuşulmuştu. Söz konusu iddiaları yalanlayan Mehmet Ali Erbil, çıkan haberlere “Onların bir tek istekleri benim mutlu olmam Ali Sadi bile alıştı valla” demişti. Kızı Yasmin Erbil için ise “Ben onun ilişkisine nasıl saygı duyuyorsam o da saygı duyuyor” şeklinde konuşmuştu.