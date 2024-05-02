Derya Alabora’dan itiraf! ‘Uğur Yücel ile hala boşanamadık’ deyip nedenini açıkladı

Oyuncu Derya Alabora, meslektaşı Uğur Yücel ile 1983 yılında nikah masasına oturmuştu. Alabora katıldığı bir programda Yücel ile kağıt üzerinde evli olduklarını ve bir türlü boşanamadıklarını açıklayıp özel hayatıyla ilgili ilginç detaylar paylaştı.

Deneyimli tiyatrocu ve oyuncu Derya Alabora, 1983’te Uğur Yücel ile evlendi. Çiftin bu evlilikten 1985 yılında Can isminde oğulları oldu. Sibel Arna’nın YouTube’daki programına katılan Alabora, Yücel ile evlerini ayırdıklarını ancak boşanamadıklarını açıkladı.

“30 YIL EVLİ KALDIK, AYRI YAŞIYORUZ AMA BOŞANAMADIK”

Derya Alabora, Uğur Yücel ile evliliği konusunda şunları söyledi:

“Biz 30 yıl evli kaldık, aslında hala evliyiz ama birlikte değiliz. Niye boşanamıyoruz bilmiyorum. Boşanamadık bir türlü. Artık galiba önemi yok. Evlenip boşanmanın bizim için anlamı yok. Zaten ayrı yaşıyoruz ama arkadaşlığımız devam ediyor. Sohbetimiz devam ediyor. Bunun bizim için bir önemi yok yani. Aile olmak önemli bir şey. Onun için her şeyi yapabilmek… Sevmek… Herhangi bir sıkışıklığında yanında olmak… Ses tonundan sağlık durumunu anlıyorum, o da aynı şekilde.”

“UĞUR YÜCEL HAYRANIYIM”

Programda beğendiği oyunlardan da söz eden Alabora, Uğur Yücel’in oyunculuğuna da hayran olduğunu şu sözlerle belirtti:

“Erkek olarak Al Pacino hayranıyım ama aynı zamanda paralel olarak da Uğur Yücel hayranıyım. Çok iyi olduğunu düşünüyorum. Sandık Kokusu’nda Demet Akbağ ile onları izliyorum, hakikaten çok şeker oldular.”