Gül Sunal'dan duygulandıran paylaşım: İyi ki evlenmişiz değil mi Kemal...

Türk sinemasının usta ismi Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'dan duygulandıran bir paylaşım geldi. Sunal, 55 yaşında hayatını kaybeden eşi Kemal Sunal ile evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Türk sinemasının usta isimlerinden Kemal Sunal, 2000 yılında bir filmin çekimi için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetmişti

Sunal, ardında her biri defalarca izlenen 82 film, bir akademik çalışma ve milyonlarca hayran bıraktı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan usta oyuncunun 30 Nisan 1975 yılında dünyaevine girdiği eşi ve iki çocuğunun annesi Gül Sunal'dan duygulandıran bir paylaşım geldi.

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Sunal nikah fotoğrafını paylaşarak evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Sunal paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kemal, bugün 30 Nisan. İyi ki evlenmişiz değil mi? 30 Nisan 1975 - Beyoğlu Evlendirme Dairesi

Sunal çiftinin oğullarından Ali Sunal 1977'de, kızları Ezo Sunal ise 1984'te dünyaya geldi.