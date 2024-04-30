Tahliye kararına itiraz! Nihal Candan yeniden cezaevine girebilir

‘Nitelikli dolandırıcılık’ ile ilgili yürütülen soruşturama kapsamında tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan, cezaevinde 37 kiloya kadar düştü. Candan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde tahliye edildi. Davayı yakından takip eden gazeteci Emrullah Erdinç, tahliye kararına müşteki avukatlarının itiraz ettiğini ve itiraz kabul edilirse fenomen ismin yeniden cezaevine girebileceğini dile getirdi.

Sosyal medyada Candan kardeşler olarak adını duyuran Bahar ve Nihal Candan, kara para aklama ve suç örgütü üyeliği gibi suçlamalarla 16 Kasım 2023’te tutuklanmıştı. Yakalandığı anoreksiya nevroza nedeniyle 37 kiloya kadar düşen ve geçtiğimiz gün tahliye edilen Nihal Candan hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

TAHLİYE KARARINA MÜŞTEKİ AVUKATLARINDAN İTİRAZ

Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medyadan paylaştığı belgeyle müşteki avukatlarının itiraz ettiğini belirtti. Paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

“Nihal Candan’ın sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesine müşteki avukatları itiraz etti. İtiraz haklı görülürse Nihal Candan’a yeniden cezaevi yolu gözükecek. İşte o itirazın belgesi.”

NİHAL CANDAN: KÖTÜ ÖRNEK OLDUYSAM ÖZÜR DİLERİM

Öte yandan Nihal Candan, tahliye edilmesinin ardından ilk röportajını vermişti. Cezaevi sürecinden bahseden Candan, şöyle konuşmuştu:

“Başlarda daha zordu tabii ama hep kardeşimle birbirimize destektik. Psikolojik destek aldık sık sık. Psikolojik olarak zor geldi bana. Hatalarımız vardır, doğrudur. Bir iki küçük çocuğa da kötü örnek olduysam özür dilerim. Amacım hiçbir zaman sosyal medyadan para kazanmak olmadı. Kitaplarımız vardı, yeri geldi televizyon dizileri izledik. Haftanın bir günü kantin var, alışveriş ihtiyacımızı oradan karşıladık. Zaman geçiyor… ‘Paşalar gibi 6 aydır yatıyoruz’ diye hep şakalaştık Bahar ile.”

SEÇİL ERZAN İLE AYNI KOĞUŞTAYDILAR

Candan, ünlü futbolcuların fon vurgunuyla para kaptırdığı bankacı Seçil Erzan ile aynı koğuşta kaldıklarını belirterek şunları söylemişti:

“Aynı koğuştaydık kendisiyle. Herhangi bir sorun yaşamadık. Seçil haber izlemiyor diye biz de haber izlemiyorduk.”