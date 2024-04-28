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Nihal Candan'ın annesi tahliyenin ardından konuştu: Moral olsun kuaföre götürmüş

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Nihal Candan&#039;ın annesi tahliyenin ardından konuştu: Moral olsun kuaföre götürmüş

Magazin Haberleri

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan 'anoreksiya' nedeniyle tahliyesinin ardından konuşan Umut Candan "Nihal şu an yaşıyorsa Bahar'a borçlu. Çok kötüydü. İlkokul öğrencisi kadar kilosu var. Kızımı kuaföre götürdüm moral olsun diye. Saçlarını tarayamamış.  Kızlarım çıktıktan sonra sosyal medyayı kullanmayacaklarını söylediler" ifadelerini kullandı. 

‘Suç örgütüne üye olma’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ gibi nedenlerle haklarında soruşturma açılan ve cezaevine gönderilen Candan kardeşlerden Nihal Candan sağlık sorunları yaşamıştı. 

Nihal Candan'a 'anoreksiya nevroza' adı verilen hastalık teşhisi konulmuştu.

Durumu değerlendiren mahkeme, 37 kiloya düşen Candan'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verdi. Nihal Candan tahliye edildikten sonra Kanal D Haber'e konuşan anne Umut Candan, kızının son durumuna ilişkin bilgi verdi.

'BAHAR SAYESİNDE YAŞIYOR'

Umut Candan kızının sosyal medya kullanmayacağını söyleyerek, şu ifadelere yer verdi;

Nihal Candan'ın annesi tahliyenin ardından konuştu: Moral olsun kuaföre götürmüş - 1. Resim

Ailecek çok mutluyuz. Nihal'e kavuştuk. Nihal şu an yaşıyorsa Bahar'a borçlu. Çok kötüydü. İlkokul öğrencisi kadar kilosu var. Allah'ın esirgesin. Uyurken canı gidiyor. Anne anne diyor, beni sayıklıyor. Şimdi uyurken sürekli Bahar'ı sayıklıyor. Kızımı kuaföre götürdüm moral olsun diye.

'SOSYAL MEDYA KULLANMAYACAKLAR'

Çünkü saçlarını tarayamamış. Çok dolaşmış. Biz açamadık. Kızlarım çıktıktan sonra sosyal medyayı kullanmayacaklarını söylediler. Bütün bunları yaşamalarının sebebi sosyal medya. Rabbim tez vakitte Bahar'a da kavuşmayı nasip etsin.

Düzenleyen:  - Magazin
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